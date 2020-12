Robert Rutkowski

Blogger aus Dortmund

bekommt Morddrohungen!



Robert Rutkowski, der kritisch über die Querdenker-Bewegung

berichtete, ist am letzten Wochenende brutal beschimpft worden!

Nicht nur beschimpft; nein, ihm wurde sogar mit Mord gedroht!

Da sich Robert R. schon Monate...

als Blogger kritisch zu der Querdenker-Bewegung äußerte, ist er

nun genau von diesen massiv bedroht worden! Und zwar durch

mehrere Anrufe mitten in der Nacht

Seit Monaten berichtet der Dortmunder Blogger Robert Rutkowski

kritisch über die Querdenker-Bewegung. Er zeigt unter anderem auf,

dass sich in dieser Szene auch Rechtsextremisten bewegen.

Dafür ist er schon beleidigt, bedroht und angegriffen worden.

Jetzt hat die Bedrohung eine neue Dimension bekommen.

Erst Beleidigungen

dann Bedrohungen

zuletzt mehrere Anrufe mitten in der Nacht

In dem 2 Min. dauernden Anruf...

- der wird, weil R. den Anruf nicht entgegen nahm aufgezeichnet -



Als er dann die Mailbox abhört, glaubt er, seinen Ohren nicht trauen

zu können! Rutkowski wird gesagt, dass die Querdenker-Bewegung

sich etwas ganz Besonderes für ihn überlegt hat:

"Du bekommst immer weniger Luft!"

"Das Letzte, was du siehst und hörst, wird Nazi-Propaganda sein!"

"Wenn die Lunge "abkackt" gibt es keine Chance mehr; das ist das Ende!"

(Dazu röchelt der Anrufer am anderen Ende der Leitung... )



Unglaublich: Nicht einmal die Nummer des Anrufers wird unterdrückt!

Das meldet Rutkowski dann - nach kurzer Überlegung - der Polizei!

Die Polizei reagiert sofort!

Durch Ermittlung der Rufnummer und der Adresse taucht sie

innerhalb der nächsten Stunde bei dem Anrufer auf und führt

mit ihm ein Gespräch!Eine so genannte Gefährdenansprache!

Ihm wird mitgeteilt, dass er nun "unter Beobachtung" steht!

Und dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird!

Auch darf er den Blogger nicht wieder anrufen oder bedrohen!

