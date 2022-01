18.01.2022, 17:35 Uhr

Infektionsgeschehen

in Kita in Bilk

In einer Gruppe der

Kita Grashüpfer in Bilk...

sind vermehrt Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden.



In der Kita wurden aktuell elf positiv getestete Kinder sowie drei Fälle unter

Beschäftigten gemeldet. Der erste positive Fall trat am 16. Januar 2022 auf.



Die betroffene Gruppe wurde seitens der Einrichtung geschlossen;

alle Infizierten befinden sich in Quarantäne.

Weitere Testungen werden durchgeführt.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf

