01.01.2022

16:23 Uhr

Ricardo Bohn

hochgeladen von Bruni Rentzing

Bei einem Vorfall mit einem Hammer...

in Haaksbergen ist am späten Freitagvormittag ein 12-jähriger Junge ums Leben

gekommen. Ein weiterer Junge (11) wurde schwerverletzt und in ein Krankenhaus

gebracht. Die Kinder seien selbst nicht an dem Hammer oder Feuerwerk beteiligt

gewesen, teilte die Polizei mit. Der Bewohner des Hauses, an dem sie vorbeikamen,

wurde festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich im Vorgarten eines Hauses in der Albert Cuyplaan.

Drei Jungen gingen an dem entsprechenden Haus in Haaksbergen vorbei, als

es schrecklich schief ging. Dort schlug ein Mann mit einem Hammer auf mut-

maßliches Magnesiumpulver ein. Dies ist eine Alternative zum Karbidschießen

und nicht illegal. Es macht einen großen Knall. Der 12-jährige Junge kam bei

der Explosion ums Leben. Ein weiterer Junge wurde schwer verletzt.

Das dritte Kind blieb unverletzt und lief panisch nach Hause.

Der Mann, der den Hammer bediente, wurde wegen des Verdachts der

fahrlässigen Tötung festgenommen. Es wird auch untersucht, ob er

Magnesiumpulver mit anderen Substanzen vermischt hat, um einen

stärkeren Knall zu erzielen. Dafür wurde der Kampfmittelbeseitigungs-

dienst (EOD) hinzugezogen.

Das verstorbene Kind...

wurde vor Ort von einem Nachbarn reanimiert.

Später übernahmen die Rettungsdienste.

Sie kamen massenhaft.

Neben vier Krankenwagen landete auch ein Unfallhubschrauber aus

Deutschland in Grolsch. Ein Unfallarzt ist mit einem Krankenwagen

hier reingekommen. Der wiederbelebte Junge starb im Krankenhaus.

Die Polizei...

hat einen Bereich von mehreren hundert Metern abgesperrt,

damit technische und forensische Ermittlungen eine Untersuchung

durchführen können. Um die Ursache des Vorfalls zu untersuchen,

wurde ein umfangreiches Scale-up durchgeführt. Nachbarn und

Umstehenden wurde Opferhilfe angeboten.

Außerdem führt die Polizei Ermittlungen in der Nachbarschaft.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (EOD) kam zum Einsatz, weil das

Explosive Exploration Team (TEV) etwas im oder um das Haus herum

gefunden hatte. Nach der Untersuchung nahm das EOD Material, das

im Garten gefunden wurde. Dies ist ein Stoff, der möglicherweise eine

Explosion verursachen kann. Eine Untersuchung muss zeigen, ob der

Besitz des gefundenen Materials strafbar ist.

Im Haus wurde nichts gefunden.

Zur Unterstützung des EOD wurden auch Feuerwehr- und Rettungskräfte

gerufen. Sie sind für alle Fälle in Bereitschaft. Der Hammer liegt noch immer

auf dem Bürgersteig und ist als Exponat Nummer Eins gekennzeichnet.

Ein Tankwart...

hörte kurz vor Mittag einen lauten Knall.

„Aber ich war nicht überrascht. Das hört man hier oft.

Aber nicht viel später sah ich, dass auf der Straße viel Panik herrschte.“

Laut einem Anwohner ist die Familie auf der Straße sehr fanatisch, wenn

es darum geht, Feuerwerkskörper zu zünden. Draußen standen bereits

eine Feuerstelle und Oliebollen-Teig für die Silvester Party bereit.

Quelle: Aus aller Welt - NEWS FLASH24