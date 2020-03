Genau die Richtigen hatte die Polizei gestern Nachmittag im Blick, als sie zwei Männer nach einer kurzfristigen Observation wegen professionellen Ladendiebstahls festnahmen. Im Fahrzeug des Duos fanden die Beamten Diebesgut in Höhe von rund 7.000 Euro.

Den Polizisten fielen zwei Männer auf, die an der Kaiserswerther Straße in Golzheim verschiedene Showrooms aufsuchten. Zwischenzeitlich stiegen sie immer wieder in ihr Auto, zogen sich um und suchten die Moderäume teilweise getrennt auf. Zum Abschluss ihrer Diebestour fuhren sie mit ihrem Pkw in die Düsseldorfer Innenstadt, um dort ein Sportbekleidungsgeschäft aufzusuchen. Anschließend beobachteten die zivilen Einsatzkräfte, wie die beiden 61-Jährigen Kleiderbügel in einem Müllcontainer entsorgten. Auf der Stresemannstraße entschieden sich die Polizisten zuzugreifen und nahmen die Serben fest.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten diverse Kleidungsstücke sowie professionelles Werkzeug, um die Sicherung von Kleidung zu entfernen. Der Gesamtwert der Beute wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Beide Männer sind wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt. Gegen einen der Männer liegt bereits ein Haftbefehl vor.

Sie sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.