31.05.2021, 18:20 Uhr

Mehr als 100.000

Zweitimpfungen

in Düsseldorf

hochgeladen von Bruni Rentzing



In Düsseldorf sind mittlerweile über 100.000 Zweitimpfungen

gegen das Coronvirus verabreicht worden.

"Die Vervollständigung des Impfschutzes ist ein wichtiger Baustein

in der Bekämpfung des Coronavirus, und ich freue mich sehr, dass

bereits über 100.000 Menschen in unserer Stadt ihre Schutzimpfung

komplementieren konnten",sagt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller.



Seit der Öffnung des Impfzentrums in der MERKUR SPIEL-ARENA...

sind in Düsseldorf bis Sonntag, 28. Mai, insgesamt 388.079Impfungen

durchgeführt wurden.

Davon sind 55.104 Impfungen durch mehrere mobile Teams

verabreicht worden.

Die Einbindung der Arztpraxen in die Impfkampagne konnte noch einmal

einen deutlichen Fortschritt in die Coronaschutzimpfungen der Düsseldorfer

bringen. Hier beteiligten sich die Arztpraxen bereits mit 115.505 Impfungen.

Die Zahl der Personen mit Erst- und Zweitimpfung liegt bei über 107.000

Bis zu 4.500 Impftermine

pro Öffnungstag

Das Impfzentrum Düsseldorf bietet aktuell bis zu 4.500 Impfungen

pro Öffnungstag an. Durch die momentane Impfstoffknappheit können

aktuell allerdings nur rund 300 Termine pro Öffnungstag für Erstimpfungen

bereitgestellt werden. Um die Zweitimpfungen sicherzustellen, berücksichtigt

das Impfzentrum rund 2.700 Impftermine für die Berufsgruppen, parallel

dazu etwa 1.500 Zweitimpfungen für die Gruppe der Altersklassen.

Die aktuellen Coronazahlen:



Die 7-Tages-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 38.4 (Vortag: 38.4)

hochgeladen von Bruni Rentzing

31.05.2021, 17:25 Uhr

Coronaschutz:

OSD im Dauereinsatz

180 Einsätze im Zusammenhang mit der Überwachung oder

Durchsetzung der Coronaschutzverordnung verzeichnete der

Ordnungs- und Servicedienst (OSD) der Landeshauptstadt

Düsseldorf von Freitag, 28. Mai, bis Sonntag, 30. Mai.

Insgesamt wurden 354 Ordnungswidrigkeitenverfahren

eingeleitet.

Wie angekündigt, hatten OSD und Polizei deutlich Präsenz gezeigt.

hochgeladen von Bruni Rentzing







Hier eine Übersicht der Einsätze:

Freitag, 28. Mai

101 Verstöße gegen die Maskenpflicht wurden am Freitag,

28. Mai, geahndet, davon 36 am Rheinufer und 65 in der Altstadt.

Am Abend wurden wegen Verstoßes gegen das Verweil- und

Alkoholkonsumverbot zudem rund 150 Verwarnungen aus-

gesprochen, davon etwa 70 am Schlossufer und rund 80

in der Altstadt.

Im Rahmen der Beschwerdebearbeitung...

stießen OSD-Mitarbeiter in der Carlstadt auf eine neunköpfige

Gruppe mit Angehörigen verschiedener Haushalte.

Ein Gruppenmitglied konnte seine Impfung nachweisen, gegen

den Rest der Gruppe wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren

eingeleitet.

Des Weiteren entdeckten Einsatzkräfte des OSD eine

siebenköpfige Ansammlung in der Altstadt.

Vier Personen davon wurde ein Platzverweis erteilt, die drei

übrigen Gruppenmitglieder erwiesen sich als minderjährig und

wurden zur Polizei gebracht, wo ihre Erziehungsberechtigten

sie abholten.

Samstag, 29. Mai

Vor einer Kneipe in der Altstadt stellten Einsatzkräfte des OSD

fest, dass die Mindestabstände nicht eingehalten wurden und

kein Kontaktprotokoll geführt wurde.

Zudem konnte der Inhaber aufgrund technischer Schwierigkeiten

mit seinem Handy selbst kein negatives Testergebnis vorweisen.

Einige Gäste wurden der Terrasse verwiesen, der Inhaber wurde

aufgefordert die Kontaktdaten der Gäste aufzunehmen und sein

Testergebnis nachzureichen.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Vor einer weiteren Kneipe in der Altstadt...

stießen Einsatzkräfte des OSD auf knapp 30 Gäste.

Der Verantwortliche wurde aufgefordert, die Terrasse zu schließen.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.



In einem Kiosk in der Altstadt...

stellten OSD-Einsatzkräfte ebenfalls eine erhebliche

Überschreitung der zulässigen Besucherzahl fest.

Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Zudem entdeckten Einsatzkräfte des OSD...

in einem Restaurant in Eller

etwa 25 Gäste an drei Tischen auf der Terrasse.

Die Gäste trugen keine Masken und hielten keinen

Mindestabstand zueinander. Darüber hinaus wurden

keine Kontakdaten aufgenommen und keine Kontrollen

nach dem Status "geimpft", "genesen" oder "getestet"

vorgenommen. Die Inhaberin wurde aufgefordert, die

Kontaktdaten aufzunehmen und das Lokal zu schließen.

Bei einer Demonstration auf dem Johannes-Rau-Platz

ahndeten OSD-Mitarbeiter zwei Verstöße gegen die

Kontaktbeschränkungen. Aufgrund von Beleidigungen

gegen die Einsatzkräfte des OSD wurde zudem Strafanzeige erstattet.

Darüber hinaus wurden am Samstag, 29. Mai,

129 Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet,

davon 113 am Rheinufer und 16 in der Altstadt.

Besonders an der Rheinuferpromenade...

mussten darüber hinaus zu späterer Stunde mehr als

1.000 der überwiegend jugendlichen Besucher auf die

Maskenpflicht sowie auf das Verweil- und Alkoholkonsumverbot

aufmerksam gemacht werden. Größere Personenansammlungen

wurden durch konsequentes Einschreiten von OSD und Polizei,

die in Doppelstreifen unterwegs waren, aufgelöst.

Auch wurden Platzverweise ausgesprochen.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller...

machte sich in den späten Abendstunden selbst ein Bild von der Lage,

traf am Burgplatz auch auf NRW-Innenminister Herbert Reul.



OB Keller:

"In der Altstadt war es sehr voll, aber nach meinem ersten Eindruck

waren jedenfalls bis 22 Uhr viele kooperativ. Sorgen bereitet mir die

Stimmung am Rheinufer nach 22/23 Uhr, insbesondere der fehlende

Respekt vor den Kräften der Polizei und des OSD. Sie sind im Einsatz,

um uns alle zu schützen. Dafür gebührt ihnen unser Dank und unser Respekt."

Sonntag, 30. Mai

In einer Kneipe in der Altstadt

stellten OSD-Einsatzkräfte fest, dass die Kontaktdatenlisten nicht

angemessen geführt wurden. Zudem konnte das Personal keinen

negativen Test vorweisen. Die Gäste wurden nicht zu ihren Sitzplätzen

gebracht, außerdem erfolgte keine Reinigung der Plätze.

Verständliche und sichtbare Informationen zum Infektionsschutzgesetz

lagen nicht aus, und die Mindestabstände in den Warteschlangen wurden

- teilweise zudem ohne Maske - nicht eingehalten.

Der Verantwortliche wurde zur Schließung des Betriebes aufgefordert.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

In einer weiteren Kneipe in der Altstadt stellten Einsatzkräfte des OSD

fest, dass dort weder die Mindestabstände auf der Terrasse eingehalten,

noch eine Kontaktliste geführt wurde. Auch die Überprüfung nach "geimpft",

"getestet" und "genesen" erfolgte nicht.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Zudem wurden am Sonntag, 30. Mai, 124 Verstöße gegen die Maskenpflicht

geahndet, davon 52 am Rheinufer und 72 in der Altstadt. Zudem wurden die

Besucher in der Altstadt in den Nachmittags- und Abendstunden vermehrt

auf das Verweil- und Alkoholkonsumverbot hingewiesen.

VOLL DAS "WILDE LEBEN"! :O

hochgeladen von Bruni Rentzing

OSD-Einsatzzahlen

Insgesamt verzeichnete der OSD von Freitag, 28. Mai, bis Sonntag, 30. Mai,

285 Einsätze, von denen 180 im Zusammenhang mit der Überwachung

oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung standen.

Die Gesamtzahl der qualifizierten Gesamteinsätze des OSD seit dem

18. März 2020beziffert sich auf28.818, von denen 13.787 Bezug zur Umsetzung

der Coronaschutzverordnung hatten. In der Leitstelle gingen 135 Anrufe zum

Thema Coronaschutz ein. Die Gesamtzahl der zum Thema "Corona" seit dem

18. März 2020 in der OSD-Leitstelle eingegangenen Anrufe beläuft sich auf 18.414.

Die Coronasituation ändert sich stetig...

und die Landeshauptstadt Düsseldorf veröffentlicht kontinuierlich neue

tagesaktuelle Meldungen. Bitte beachten Sie das Veröffentlichungsdatum

der Meldungen. Diese sind, wenn Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt lesen,

möglicherweise nicht mehr aktuell. Unter "Meldungen" können Sie sich über

die neusten Coronameldungen informieren.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf