Aus ungeklärter Ursache wurde gestern am frühen Abend im Kreuzungsbereich Kennedydamm / Kaiserswerther Straße eine 46-jährige Fußgängerin von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge wollte die Düsseldorferin mit ihrem Mann den Kennedydamm in Richtung Stadtbahnhaltestelle überqueren, um die nächste Bahn zu erreichen. Als die Frau auf die Fahrbahn trat, wurde sie dort von dem Pkw Citroen eines 78-jährigen Düsseldorfers erfasst und zu Boden geschleudert. Laut den ersten Zeugenaussagen zeigte die Ampel für den Fahrzeugverkehr zu diesem Zeitpunkt grün. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die Ermittlungen dauern an.