Vandalismus und Zerstörungswut...

haben irgendwann gestern - sicher vermutlich im Schutze der Nacht -

die gerade erst aufgestellten Figuren der ALLTAGSMENSCHEN

in Rheinberg so zerstört, dass sich den Entdeckern dieser Straftat

ein unbegreiflich schreckliches Bild der Verwüstung darbot!

*Die "Alltagsmenschen" sind lebensgroße Betonfiguren der

Wittener Bildhauerin Christel Lechner, die in Rheinberg, Moers

und Kamp-Lintfort bis zum 8. November 2020 aufgestellt sind.



Heute sollte die Eröffnung der ALTAGSMENSCHEN sein!

Gestern am späten Nachmittag sind sie erst aufgestellt worden um

vielen Menschen Freude zu machen. Jetzt sind sie zerstört, ins Wasser

geworfen, und unbrauchbar gemacht!



Was sind das nur für Menschen, die sich an fremden Eigentum vergreifen?

Ausstellung Alltagsmenschen in Rheinberg zerstört

Die Alltagsmenschen...

Was soll das, diese Zerstörungswut...

ich kann so etwas nicht nachvollziehen! Wir fragen uns , was in so Menschen

vor sich geht!? Wie können sie eigentlich noch in den Spiegel schauen nach

dem was sie angerichtet haben? Immer, und immer wieder, wenn wir von so

furchtbaren Sachen lesen oder hören, tauchen diese Fragen auf!

Flaschen so zu entsorgen ist da noch harmlos...

Ich hoffe sehr, dass es Menschen gibt...

die sofort beherzt eingreifen, wenn sie so etwas sehen. Ich konnte meinen

Mund da noch nie halten, wenn mir etwas in dieser Richtung auffällt. Habe

mich stets eingemischt und bin auch schon öfters angegriffen worden!

Jetzt, wo ich etwas älter geworden bin denke ich natürlich auch an meine

Sicherheit. Aber, ich würde zumindest ein Foto von den Tätern machen, dass

man im Zweifelsfalle im Nachhinein diese kranken Menschen zur Rechenschaft

ziehen kann. Irgendwie scheinen sie ja krank zu sein, oder nicht normal zu ticken!

Schräubchen locker, oder einen Vogel zu haben... das wäre zu harmlos ausgedrückt! Selbst im Alkoholrausch sollte sich der Mensch nicht zu solchen Taten hinreißen lassen!

So denke ich, dass da viel, viel mehr schief gelaufen ist!

Fasst euch ein Herz ♥

und seht nie tatenlos zu!

Hier ist fast Furchtbares geschehen...

was aber durch das sofortige Eingreifen und Reagieren die Menschen vor

dem Schlimmsten bewahrt hatte! So sollte es überall sein! Nicht Wegsehen,

sondern handeln! Zusammenhalten und schauen, dass die Täter dingfest

gemacht werden!

