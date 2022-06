Die Düsseldorfer Kriminalpolizei sucht Zeugen eines Raubes von gestern Nachmittag in Kaiserswerth. Zwei unbekannte Frauen hatten ein Ehepaar angesprochen und dem Mann die hochwertige Uhr vom Handgelenk gerissen. Der Versuch, auch der Frau die Uhr zu stehlen, scheiterte aufgrund ihrer Gegenwehr. Die Täterinnen stiegen in einen schwarzen Mercedes und flüchteten in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei wollte das Ehepaar (beide 83 Jahre alt) zur Tatzeit auf der Sankt-Göres-Straße in ihren Pkw steigen, als plötzlich neben ihnen ein schwarzer Mercedes hielt und zwei Frauen ausstiegen.

Eine der beiden fragte den Mann "Haben Sie Arbeit", griff ihm gleichzeitig an den Arm und riss die hochwertige Uhr vom Handgelenk. Zeitgleich und ebenfalls unvermittelt versuchte die andere Unbekannte der Seniorin die Uhr zu entreißen, scheiterte jedoch an der Gegenwehr des Opfers. Die 83 Jahre alte Frau stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Die Täterinnen stiegen in einen schwarzen Mercedes (neueres Modell), in welchem eine weitere Frau auf dem Fahrersitz saß und flüchteten. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Ergebnis.

Die Frauen sind etwa 30 Jahre alt und haben eine korpulente Statur. Sie waren dunkel gekleidet und haben nach Aussagen der Zeugen ein südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Tel.

0211/8700 entgegen.