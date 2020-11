In diesem Gebäude spiegelt sich die Stadt wie in einem Kaleidoskop: Reichstag, Bundeskanzleramt und Fernsehturm sind in der gefalteten Glasfassade des Cube Berlin zu sehen. Im Oktober habe ich bei mal weniger gutem Wetter einige fotografische Impressionen gesammelt und hoffe, dass sie Euch gefallen.

Das Kaleidoskop

Reichstag

Bundeskanzleramt

Fernsehturm

Das Gebäude

Der Cube Berlin ist ein Bürogebäude auf dem Washingtonplatz in unmittelbarer Nachbarschaft zum Berliner Hauptbahnhof (Architekten 3XN Architects, Kopenhagen). Es wurde im Februar 2020 eingeweiht. Es ist Teil des 40 Hektar großen Stadtquartiers Europacity und schließt dessen südlichen Teil ab.

Washington-Platz

Die Fassade

Das auffällige zehngeschossige Gebäude mit einer Breite, Höhe und Länge von jeweils 42,5 Metern ist gekennzeichnet durch eine nach innen gefaltete Glasfassade. Sie spiegelt die Umgebung wie ein Kaleidoskop.

Washington-Platz

Hinter den Faltungen verbergen sich auf jedem Obergeschoss kleine Terrassen, die aber nur den Mietern zur Verfügung stehen. Im Erdgeschoss ziehen auf rund 1000 Quadratmeter gastronomische Einrichtungen ein und sollen den Teil eines öffentlichen Marktplatzes bilden. Die Fläche des Geschäftshauses beträgt 17.000 Quadratmeter, genutzt unter anderem von einer Anwaltskanzlei und von der Deutschen Bahn.

Modernste Technik und Energieeffizienz



Das Innere des Cube ist mit modernster Technik ausgestattet, dazu gehören eine Mobile App-Steuerung zur Öffnung der Tiefgaragenschranke und zur Öffnung des Foyers. Insgesamt sind 3800 Sensoren für die intelligente Steuerung verbaut. Darüber hinaus wird die bei der Sonneneinstrahlung entstehende Energie zur Kühlung der zugeführten Frischluft eingesetzt. Beschichtete Fensterscheiben verringern das Aufheizen des Inneren.

Washington-Platz mit Blick Richtung Hauptbahnhof

Infos: Zitiert nach Wikipedia