Sie ist die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt: Düsseldorf. Ihr widmen wir in dieser Woche unseren Fotowettbewerb.

Rund 619.000 Menschen leben in der Stadt am Rhein, die sich einen Ruf als Mode- und Kunststadt erworben hat, aber ebenso Zentrum für Wirtschaft und Politik ist. Königsallee, Fernsehturm, Medienhafen und Altstadt sind einige Sehenswürdigkeiten, die auf der To-do-Liste der Touristen ganz oben stehen. Aber auch das japanische Viertel in der Innenstadt, die Rheinterrassen oder die vielen Kunstmuseen sind einen Besuch wert - nicht zu vergessen der Düsseldorfer Karneval.

Was fällt euch ein, wenn ihr an Düsseldorf denkt? Diese Frage stellen wir euch heute und bitten euch, mit einem Bild zu antworten. Ist es der Landtag? Die Altstadt? Oder etwas anderes? Wir sind gespannt auf eure Beiträge!

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (25. Januar) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

Foto der Woche: Düsseldorf