Impressionen vom Hochsommer

Stadtstrand mit Rheinturm

Auch mitten in der Stadt und selbst in der Altstadt gibt es Plätze zum Entspannen und Chillen. Nicht überall werden die notwendigen Corona-Regeln befolgt. Im Garten des Spee'schen Parks geht es sehr ruhig zu. Und am Stadtstrand direkt am Rhein (Mannesmannufer) geht es korrekt zu. Hier kommt Urlaubsfeeling auf.

Spee'scher Park mit Mannesmann-Hochhaus

Und Corona?

Burgplatz mit Schlossturm und St. Lambertus: Abstand halten!

Auf dem Burgplatz sind jetzt Kreise auf dem Boden gemalt, in denen sich Gruppen in Abstand voneinander aufhalten sollen. Was wochentags und tagsüber gut klappt, funktionierte am Wochenende gar nicht. Die Stadtverwaltung überlegt, in den überfüllten Straßen der Fußgängerzone Einbahnregelungen einzuführen. Als letzte Konsequenz droht die Sperrung.

Die Liegewiese unterm Hochhaus

Dreischeibenhaus mit Ingenhoven-Tal und Liegewiese

Viel Platz ist dagegen auf der Liegewiese im Ingenhoven-Tal mitten in der Stadt, denn der Rasen wird gehegt und gepflegt, ist aber noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich Er wird spätestens im nächsten Sommer ein begehrter Platz zum Chillen sein.

