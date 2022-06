Sonntag, 19. Juni 2022

Sommerfest an der Kirche

in Düsseldorf-Gerresheim



Wie ich in diesem Beitrag ankündigte, fand am Sonntag unser Gemeindefest statt!

⛪ Evangelische Kirchengemeinde Düsseldorf ⛪Gerresheim - Sonntag, 19. Juni 2022 - Sommerfest

Begegnungen mit Alt und Jung...

meiner Kirchengemeinde fanden - überwiegend im Freien - bei bestem und

nicht zu heißem Wetter statt. Die wenigen Regentropfen, die zwischendurch

eher zart wie ein "Segen vom Himmel" auf uns hernieder fielen, waren nicht

der Rede wert. Petrus war uns also auch wohlgesonnen.

Nass hingegen wurde ich von Kopf bis Fuss zwischen 11.15 Uhr und 12:00 Uhr!

Denn da war ich im Schwimmbad und erfrischte meinen Körper mit schöner und

wohltuender Wassergymnastik! Anschließend ging es noch mal nach Hause und

dann ab 13:30 Uhr mit einer Riesenschüssel Nudelsalat (der am frühen Morgen

noch von mir gekocht wurde) zum Gemeindefest!

Kaum dort angekommen...

sah ich auch schon viele bekannte Gesichter und unseren Stand der Bastelgruppe,

die schon seit Ewigkeiten die schönsten Dinge zweimal im Monat für den Basar und

andere Anlässe bastelt!



Viele Menschen...

sowohl drinnen wie auch draußen saßen fröhlich beisammen und erfreuten

sich an dem umfangreichem Programm; von dem ich leider fast gar nichts

mitbekommen hatte!

Da ich erst zwischen Mittag und Kaffeezeit aufkreuzte und gleich zu unserem

Stand gegangen bin (wo ich bis zum Ende des Festes auch blieb), habe ich nur

das, was in unmittelbarer Nähe geschah wahrgenommen. Aber das allein war

schon sehr schön!

Dass es Lose zu kaufen gab, habe ich auch erst erfahren, als die Gewinne ab

15:00 Uhr verteilt wurden und es zu spät für den Kauf eines Glückloses war...

egal, der Tag selbst war ja schon Gewinn genug und die Gemeinschaft zählt

für mich ebenfalls sehr!



Unsere Bastel- und Handarbeiten...

die ich hier - für alle sichtbar - extra noch einmal fotografiert hatte, fanden

bei vielen Menschen Gefallen und Anklang. So "klingelte" es auch in der

Kasse und wir können wieder "für die Gute Sache" einiges spenden!



Den Menschen Gutes tun...

das steht bei uns alles an erster Stelle! Ohne wenn und aber; ohne dabei

auf die Uhr zu schauen oder an Geld zu denken. Unser Ehrenamt beglückt

auch ohne "rollende Rubel"... oder besser Euros! Wir sind mit dem Herzen

dabei. Und darum machte es mich am Sonntag echt glücklich, den Deckel

der Kasse unzählige Male zu öffnen und zu schließen; für die Gute Sache!



Irgendwann ist alles vorbei...

das Sommerfest der Gemeinde an der Gustav-Adolf-Kirche fand nach dem

Abendsegen einen schönen Abschluss. Es wurde noch etwas gegessen und

getrunken. Beim Aufräumen zu helfen, ist selbstverständlich und erfreut die

Gemeinschaft genauso, wie ein Lächeln und liebe Worte.



Alles in Allem...

es war ein gelungenes Fest und ich war glücklich, ein Teil davon zu sein!

Wir sehen uns sicher bei der ein- oder anderen Gelegenheit wieder!

Wie immer mit Freude berichtet aus meiner Stadt... eure Bruni♥

