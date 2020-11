Allerheiligen

(lateinisch Festum

Omnium Sanctorum)

ist ein christliches Fest, an dem aller Heiligen gedacht wird,

der „verherrlichten Glieder der Kirche, die schon zur Vollendung

gelangt sind“, der bekannten wie der unbekannten.

Das Fest wird in der Westkirche am 1. November begangen,

in den orthodoxen Kirchen am ersten Sonntag nach Pfingsten.

Allerheiligen als gesetzlicher Feiertag

In den katholisch geprägten Kantonen der Schweiz (siehe Feiertage in der Schweiz)

und den katholisch geprägten deutschen Bundesländern Baden-Württemberg,

Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland sowie in Österreich,

Belgien, Liechtenstein, Andorra, Frankreich, Italien, Kroatien, Luxemburg, Litauen,

Monaco, Polen, Portugal, San Marino, Slowakei, Slowenien, Spanien, Ungarn,

Vatikanstadt und den südostasiatischen Philippinen ist Allerheiligen ein gesetzlicher

Feiertag und wird am 1. November begangen. In Schweden und Finnland fällt der

Feiertag auf den Samstag zwischen dem 31. Oktober und 6. November.

Beide Daten liegen normalerweise in Kalenderwoche 44, nur in Schaltjahren,

die mit einem Donnerstag beginnen (Sonntagsbuchstabe DC, 13-mal in 400 Jahren),

liegen beide in KW 45 nach DIN ISO 8601. In den Niederlanden wurde Allerheiligen

als gesetzlicher Feiertag 1960 abgeschafft.

In den genannten deutschen Bundesländern ist Allerheiligen ein sogenannter

stiller Feiertag. Das heißt, dass an diesem Tag keine öffentlichen Tanzveranstaltungen durchgeführt werden dürfen und laute Musik verboten ist.

Laute Musik verboten?

Im November 2020 - dem Jahr, als uns Corona heimsuchte und viele Menschen

daran schwer erkrankt und gestorben sind - ist nicht nur laute Musik verboten!

Der November 2020 wird uns allen wieder vor Augen führen, dass mit CORONA nicht zu spaßen ist und dass wir alle etwas mehr Vernunft an den Tag legen sollten!

Hier die CORONA 7-Tage-Inzidenzzahlen in Düsseldorf!

~~~ CORONA - Die 7-Tages-Inzidenz in Düsseldorf ~~~ ~~ Aktuelle Zahlen - 1. Oktober - 31. Oktober 2020 ~~

Das ist wirklich nicht gerade ein Grund zu feiern und

laute Musik zu hören!

Stille und Nachdenklichkeit kommen da eher hoch!!!

So wollen wir alle ein wenig still sein und darüber nachdenken,

wie wir das alles einigermaßen unbeschadet überstehen werden!

Passt alle gut auf euch auf und haltet euch an die Regeln!

Meine Bildergalerie habe ich letzten Sommer auf dem

Melatenfriedhof in Köln - wo ich eine kleine Runde ging -

fotografiert und füge sie diesem Beitrag bei!