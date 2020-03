Die Zurheide-Geschäftsführung hat sich dazu entschieden, dass für den 22. März geplante Zurheide Gourmet Festival zu verschieben. Gründe hierfür sind die zunehmende Verbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken aller Teilnehmer.Davon betroffen ist auch das Champagner-Tasting im Rahmen der „ProWein goes City“ am 14. März in der Berliner Allee. Das Zurheide Gourmet Festival, das am 22. März 2020 im Zurheide an der Berliner Allee stattfinden sollte, wird auf Sonntag, 4. Oktober, verlegt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.



Auf ein neues Datum für die Veranstaltung „ProWein goes City – Champagne goesZurheide“ müssen sich die Gäste noch solange gedulden, bis ein neuer Termin für die

ebenfalls verschobene Messe ProWein in Düsseldorf bekannt gegeben wird. Auch hier

bleiben bereits gekaufte Karten gültig.

Mit dieser Entscheidung folgt Zurheide den Richtlinien und aktuellen Empfehlungen derBundesregierung und des Robert-Koch-Instituts. „Wir haben uns die Entscheidung nicht

leicht gemacht, denn wir alle haben uns sehr auf das 11. Zurheide Gourmet Festival und

die Veranstaltung anlässlich der ProWein gefreut. Allerdings stehen wir in der Verantwortung unseren Mitarbeitern, Gästen, Partnern und Gastköchen gegenüber, deren Gesundheit für uns das Wichtigste ist. Aber, aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Wir werden die Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt nachholen und uns nicht

die Freude an Kulinarik und dem Miteinander nehmen lassen!“, erklärt geschlossen die

Zurheide Geschäftsführung.