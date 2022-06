6. Unterrather Enten-Rennen

Am Sonntag, 19. Juni, ab 11 Uhr ist es wieder soweit: Nach coronabedingter Zwangspause kann in Unterrath endlich wieder das "Enten-Rennen" am Kittelbach stattfinden.

Dieses Jahr wird es wieder spannend am Kittelbach, wenn unzählige Rennenten mit ihren Startnummern in Richtung Ziel unterwegs sind. Und das wie gewohnt wieder in zwei Durchgängen, einer für die Kinder und einer für die Erwachsenen. Die Gewinner werden mit attraktiven Preisen belohnt. An Start und Ziel ist natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Auch Abseits der "Rennstrecke" sorgen wir dafür, dass die Kids auf Ihre Kosten kommen. Zwei Hüpfburgen, Fußballdart, kleine Spiele und eine Malecke runden das Programm ab, für ein tolles Familienfest in der Unterrather Nachbarschaft.

Die Rennenten können für fünf Euro bei den Vorverkaufsstellen der Einkaufs-Trümpfe und, falls noch verfügbar am Renntag vor Ort, erworben werden. Weitere Infos unter www.unterrather-truempfe.de.