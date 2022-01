Kultur am Abend

Nach einer Führung durch die Ausstellung "Georges Braque. Erfinder des Kubismus" (mehr dazu HIER) in der Kunstsammlung K 20 in der Altstadt ging es zum Ausklang ins nahe Restaurant Klee's und anschießend mit der U-Bahn nach Hause. Auf dem kurzen Weg zwischen Museum und Haltestelle gibt es Kunst und Kultur in Hülle und Fülle. Ich habe ich ein paar Impressionen mitgebracht.

Kunstsammlung K 20

Das Foyer der Kunstsammlung erstrahlt abends in warmem Licht. Im Hintergrund leuchtet seit 2010 in stechenden Farben die Kachelwand "Hornet" (Hornisse) der amerikanischen Künstlerin Sarah Morris.

Durchblick auf die Kachelwand "Hornet" (2010) von Sarah Morris.

Foto: © Margot Klütsch

Neben dem Grabbeplatz

Blickpunkte am Grabbeplatz sind die angestrahlte barocke Kirche St. Andreas (1629) und das Living Hotel de Medici, das im historischen Stadthaus (18. Jahrhundert) untergebracht ist. Der Hotelname erinnert an Anna Maria Louisa de Medici, Frau des Düsseldorfer Kurfüsten Jan Wellem.

Grabbeplatz mit St. Andreas und Stadthaus, heute Living Hotel de Medici.

Foto: © Margot Klütsch

Oper

Auf der Heinrich-Heine-Allee liegt direkt am Hofgarten das Opernhaus. Daneben befindet sich das Denkmal für Felix Mendelssohn Bartholy, der 1833-35 Musikdirektor in Düsseldorf war. Seine 1901 errichtete Statue zerstörten die Nationalsozialisten. Durch das Engagement von Bürgern konnte 2012 eine Rekonstruktion ders Denkmals im Hofgarten aufgestellt werden.

Das rekonstruierte Denkmal (2012) für Felix Mendelssohn Bartholdy.

Foto: © Margot Klütsch

U-Bahnhof

Im 1988 eröffneten U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee setzen acht Großgemälde (je 400 x 300 cm) künstlerische Akzente. Die Bilder nehmen Bezug auf die Umgebung.

Gemälde von Hoger Bunk im U-Bahnhof: Bewegung im Hamsterrrad.

Foto: © Margot Klütsch

Ich würde mich freuen, wenn Ihr mich bei meinem kleinen abendlichen Spaziergang durch Düsseldorf begleitet.