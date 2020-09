Arbeitshunde, Schafe und Laufenten zeigen ihr Können Angermund. Eingebunden in die Kulisse des Schlossparks Heltorf in Angermund, präsentiert das "Schaf-Land-Team", Bianca Jacobi und Hans Peter Schaarschmidt, unter dem Slogan "Abenteuer Schottland" von Freitag, 2. Oktober, bis zum Sonntag, 4. Oktober, an fünf Terminen ihre außergewöhnliche Open-Air-Tier-Show.



Die Trainerin Bianca Jacobi und Moderator Hans Peter Schaarschmidt zeigen den Besuchern in einer rund einstündigen Veranstaltung die Künste ihrer tierischen Protagonisten. Auf der Naturbühne zu sehen sind vier Border Collies, Dot, Sweep, Ronja und der Superstar Sky. Zudem sind fünf schottische Schafe, sechs indische Laufenten (auch "Boy Band" genannt) mit Lond Sinclair an der Spitze und das irische Pony, Charming Boy Engel, mit von der Partie. Sie alle tragen zu einer tierischen Show in schottischer Atmosphäre bei.

Apropos, Schottland: Natürlich darf auch das bekannteste Instrument des Landes, die Sackpfeife, nicht fehlen, ein Dudelsackspieler sorgt damit für die musikalische Unterhaltung. Organisator Klaus Weinem, Revierförster bei der Gräflich von Spee'sche Forstverwaltung Heltorf, freut sich auf das bevorstehende Event:

Schottische Kultur im Schlosspark

"Das "Schaf-Land-Team" hatte vor einiger Zeit Kontakt mit mir aufgenommen und wollte auf unserer Bühne gerne einmal auftreten. Die Show passt zum Park, zum Hause Spee und zum Schloss und bietet einen Kontrast zu unserer Greifvogel-Show, die wieder an verschiedenen Terminen im Oktober stattfinden wird."

Interessenten, die die Veranstaltungen am Freitag, 2. Oktober, um 15 Uhr, oder am Samstag, 3. Oktober, und Sonntag, 4. Oktober, jeweils um 11 und 15 Uhr, besuchen möchten, können die Tickets bei Lindenlaub's Buchhandlung, Angermunder Straße 32, in Angermund erwerben oder an der Tageskasse eine Stunde vor Showbeginn. Der Eintritt zum Park erfolgt am Eingang "Am Froschenteich".