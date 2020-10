Zu Allerheiligen, 1. November, findet jeweils um 15 Uhr in St. Agnes, Graf-Engelbert-Straße 18 und in St. Lambertus, Oberdorfstraße 31, eine Andacht mit Gräbersegnung statt. In St. Remigius, Pastoratsweg 23, ist die Andacht mit anschließender Gräbersegnung um 16 Uhr. Ebenfalls um 16 Uhr findet das Totengedenken für St. Suitbertus in der Friedhofskapelle Schleifergasse mit Segnung der Gräber statt. Das Requiem an Allerseelen, 2. November, wird um 8 Uhr in St. Remigius, um 8.30 Uhr in St. Lambertus und jeweils um 18.30 Uhr in St. Agnes und St. Suitbertus, Suitbertus-Stiftsplatz 3, gefeiert. Gräbersegnung an Allerheiligen

Eine Andacht für die Verstorbenen des vergangenen Jahres mit anschließendem Gang zum Friedhof Lohausen und Gräbersegnung findet am Sonntag, 1. November, um 15 Uhr in St. Mariä Himmelfahrt, Im Grund 99, statt. Auf dem Unterrather Friedhof, Unterrather Straße 51, wird um 15 Uhr eine Andacht mit Gräbersegnung gefeiert.

Die von dem berühmten Gartenarchitekten Maximilian Friedrich Weyhe geschaffene Anlage, der Golzheimer Friedhof, bewahrt bis heute mehr als 350 Grabmale von bedeutenden Düsseldorfer Persönlichkeiten. So hat sich der Verein "Der Golzheimer Friedhof soll leben" zum Ziel gesetzt, das Kulturdenkmal und die auf ihm befindlichen historischen Grabmale zu erhalten, zu pflegen und, soweit erforderlich, auch wiederherzustellen. Er verwirklicht seine Ziele, indem er für die Vermittlung und Übernahme von Patenschaften für einzelne Ruhestätten sorgt. Es werden jedoch noch "Paten" gesucht, wer Interesse hat, kann sich per E-Mail unter info@der-golzheimer-friedhof-soll-leben.de mit dem Verein in Verbindung setzen.

Allerseelen-Andacht

Zudem lädt die Gemeinschaft am Montag, 2. November, zur traditionellen Allerseelen-Andacht, unter Führung des Priors des Dominikaner Konvents St. Joseph in Düsseldorf, Pater Elias Füllenbach, ein. Der Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Künstler-Atelierhaus, Sittarder Straße 5.

Dieser letzte Rundgang des Jahres wird bereits seit 2007 vollzogen. Es soll dabei immer wieder in Erinnerung gerufen werden, dass diese öffentliche Grünanlage ein inaktiver Friedhof ist und hier über 20.000 Einwohner der Stadt ihre letzte Ruhestätte fanden.

Bedingt durch Corona, wird es in diesem Jahr nur eine kurze Andacht geben. Geplant ist, dass die Prozession vom Atelierhaus in Richtung der höchsten Ruhestätte des Friedhofs, dem Jesuiten-Grab, verläuft, auf dessen Weg Pater Elias zu Allerseelen beidseitig die Gräber segnet.

Am Jesuiten-Grab wird der Pater dann seine Andacht halten, danach ist der feierliche Umzug beendet.