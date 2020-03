Die Künstler/ innen Marayle Küpper Krefeld, Claus-Peter Laube Mülheim, Edelgard Stryzewski-Dullien Essen, Nicole Tenge Oberhausen und Wilfried Weiss Duisburg zeigen Malerei, Objekte und Installationen. Der Titel „nach dem Regen“ ist bewusst gewählt worden. Die Besucher erwartet zum beginnenden Frühling eine luftig leichte Ausstellung.

Nordpark Kaiserswerther Str. 380, 40474 Düsseldorf. Die Vernissage ist am Freitag den 27.3.2020 um 18 Uhr. Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag 28.3. von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag 29.3. von 11 bis 18 Uhr.