In Huisum ist der Teufel los! Bei einem zweifelhaften nächtlichen Zusammentreffen im Hause Rull wurde ein Krug zerbrochen. Und auch eine Beziehung liegt nun in Scherben. Der Schuldige soll im Rahmen eines Online-Gerichtsprozess ermittelt werden – doch Richter Adam hat ganz andere Stellen zu flicken...

Mit „Der zerbrochene Krug“ aus dem Jahr 1811 holt die freie Theatergruppe DIE CHEMIKER eines der bekanntesten Lustspiele von Heinrich von Kleist auf den Bildschirm. DIE CHEMIKER – Theatergruppe ist seit 2012 als freies Ensemble aktiv und hat im Raum Düsseldorf bekannte Klassiker wie „Die Physiker“ (Friedrich Dürrenmatt), „Hamlet“ (William Shakespeare, Bearbeitung Matthias Hahn) und „Tartuffe“ (Molière) auf die Bühne gebracht. 2020 haben sie mit „In 80 Tagen um die Welt“ (nach Jules Verne) den Vorstoß ins Digitale gewagt. Mit ihrer neuesten Produktion gehen sie jetzt noch einen Schritt weiter: Hier sind nämlich nicht nur Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern auch die Figuren des Stücks räumlich voneinander getrennt. So wird die Videokonferenz zur Bühne für den Gerichtsprozess – und das mit all ihren Vorteilen und Tücken. Ob Shared-Screens und Videoposts dabei helfen, das Geheimnis rund um die Krugzerstörung aufzuklären? Oder findet der Täter am Ende einen Weg, den wichtigsten Zeugen stummzuschalten?

Am Samstag, 5.6.2021, um 19 Uhr kann die Online-Verhandlung auf dem YouTube-Kanal der Theatergruppe verfolgt werden: http://bit.ly/die_chemiker_youtube