Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff „Whisky“ lesen oder hören?

Schottland, die Highlands, Dudelsackmusik, Torf, kristallklares Wasser, Getreide, Gemütlichkeit, wunderschöne Landschaften, Salz, Regen.

Und woran denken Sie, wenn Sie an Schwaben und Schotten denken?

Nicht nur die Sparsamkeit eint Schwaben und Schotten, sondern auch der Whisky!

Whisky? Ein schwäbisches, deutsches Produkt?

Die Ortschaft Owen (gesprochen „Auen“) liegt nicht irgendwo in den schottischen Highlands, sondern im Süden Deutschlands auf der schwäbischen Alb.

Die Destillerie liegt zwischen der Burg Teck und der Bassgeige am Rande des Herzogstädtchens Owen (ausgesprochen Auen) direkt am Tor des von der UNESCO anerkannten Biosphärengebiets "Schwäbische Alb".

Dort ist die Kunst des Destillierens schon sehr lange verbreitet seit 1960.

Dort hat Thomas Rabel die Produktion des sogenannten Owen-Whiskys in die Hand genommen.

Bei den Führungen auf seinem Berghof Rabel erklärt und philosophiert Thomas Rabel über die Geheimnisse rund um die Maische, Mazerierung, alkoholische Gärung und das Brennverfahren.

Bei der sogenannten alkoholischen Gärung wird der Leser dieses Artikels direkt an die berühmten Sätze des Schülers Pfeiffer in dem Roman „Die Feuerzangenbowle“ denken:

„Die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol, Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung“.

Während also die Schüler des Professors Crey angeheitert über den Alkoholgehalt von Heidelbeerwein philosophieren und sich einen Spaß daraus machen, erklärt uns Thomas Rabel ganz nüchtern und mit wunderbarem schwäbischem Dialekt den Produktionsprozess seines Whiskys.

„Jeder Tropfen ist ein konserviertes Stück Heimat aus dem schönen Biosphärengebiet Schwäbische Alb, verrät er uns. „Unser Whisky wird mit biologisch wertvollem Albdinkel oder Albweizen aus der Region und frischem Quellwasser vom schwäbischen Karststeingebirge - in Fässern aus deutscher Eiche - mit viel Herzblut und Leidenschaft hergestellt und Beibehaltung der Alkoholaromen. Nur so bekommt unser Whisky seinen typischen Geschmack nach dem Motto:

Rauhe Schale - weicher Kern" - ein echter Schwabe eben“.

Zum Angebot gehört ein kräftiger Single Grain Whisky mit einer Fasslagerung von 7 Jahren, sowie ein milder, weicher Albdinkel Whisky mit 5 Jahren Fasslagerung.

Liebevoll beschreibt Rabel die Charakteristiken, Farbe, Geschmack und Nachklang, Alkoholgehalt, welche seinen Whisky ausmachen.

2009 wurde eine Whisky-Schaubrennerei eingerichtet, in der schwäbischer Whisky produziert wird und ruhend zur Reife gelangt.

Hier ruht und lagert der Whisky in Fässern mit deutscher, schwäbischer Eiche und evtl. noch in Fässern mit Weißeiche.

31 Jahre ist Thomas Rabel jetzt mit der Whiskyproduktion beschäftigt. Sein Vater produzierte bereits Obstbrände. Eines Tages reiste der lokale Obst und Gartenbauverein in die schottischen Highlands im Jahr 1979 und besichtigte einige Whisky Destillerien. Mit dabei waren Vater und Sohn Thomas Rabel.

„Drei Brenner der Reisegruppe waren von der schottischen Whiskyproduktion und von dem Geschmack des Produktes so begeistert, das sie sich für eine lokale Produktion auf der schwäbischen Alb entschieden“, so Rabel.

Und so entwickelte sich der kleine Ort Owen zur deutschen Whisky-Hauptstadt.

Alle drei Brenner sehen sich nicht als Konkurrenten, sondern arbeiten zusammen als Netzwerk.

Aufgrund eines ausführlicheren Destillierungsprozesses des Alkohols gelang es den schlauen Schwaben, das die Lagerdauer des Whiskys im Fass reduziert werden konnte.

Ein ungeschriebenes Gesetz: „Jeder Whisky soll nach seinem Landstrich riechen und schmecken“.

Deshalb schmeckt der schwäbische Whisky auch nicht nach Torf oder Meersalz.

Es handelt sich um einen exklusiven, deutschen, schwäbischen Whisky, verarbeitet aus schwäbischen Produkten.

Natürlich werden von Thomas Rabel und den anderen lokalen Brennern andere Produkte wie Obstdestillate, Liköre und Gin produziert.

Die Produkte bietet er vor Ort in einem Hofladen an.

In Owen/Teck hat man sich mittlerweile auf die vielen Whiskyliebhaber eingerichtet.

Angeboten werden den zahlreichen Fans div. Führungen, Whisky-Tastings in den Destillen, sogenannte Whisky-Walks und vieles mehr.

Mittlerweile gibt es einen schwäbischen Whiskyführer, welcher zehn Destillateure aus der Region Neckar-Alb beschreibt und regionale Angebote beinhaltet.

Wozu also in die Ferne schweifen, gerade in Zeiten von Corona?

Besuchen Sie doch einmal die schwäbischen Highlands, bzw. die schwäbische Alb für ein paar Tage und genießen die göttlich schmeckenden Whiskys der schwäbischen Destillateure.

Es lohnt sich!

Infos:

https://www.berghof-rabel.hoffrisch.de/index.html

."