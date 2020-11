CORONA 2020

Trost und Ruhe

Basilika St. Margareta



St. Margareta...

ist eine katholische Pfarrkirche in Düsseldorf-Gerresheim.

Die Basilika war bis 1803 Stiftskirche des Gerresheimer Frauenstifts,

das bereits im 9. Jahrhundert entstand und zu den ältesten Kanonissen-

stiften der Erzdiözese Köln gehörte. Zur gleichnamigen Pfarrei gehören

seit 1. Januar 2011 auch die ehemaligen Pfarreien St. Cäcilia, St. Katharina,

St. Maria vom Frieden, St. Reinold und St. Ursula im Düsseldorfer Osten.

Geschichte

Das unter dem Patrozinium des hl. Hippolyt gegründete Stift

wurde zum ersten Mal im Jahr 870 anlässlich der Kölner Synode

erwähnt und ist 905/906 erstmals urkundlich belegt.

Als Gründer gilt der fränkische Edelherr Gerrich, der seine

Tochter Regenbierg (870–905) als ersten Äbtissin des Damen-

konvents einsetzte.

Mit seiner Person wird der Ortsname Gerresheim auch in der

Urkunde von 870 in Verbindung gebracht. Der Damenstift ist

nach Kaiserswerth die zweitälteste kirchliche Einrichtungen

im Rheinland.

Der Konvent wurde 919 durch einen Einfall der Ungarn zerstört.

Die Kanonissen konnten nach St. Ursula in Köln fliehen und

brachten so auch die wertvollen Reliquien des hl. Hippolyt

nach Köln in Sicherheit.

Erst im Jahr 970 war der Wiederaufbau abgeschlossen und

die Weihe wurde durch Erzbischof Gero von Köln vorgenommen,

dessen Vorgänger Wichfrid große finanzielle Unterstützung für

das Stift geleistet hatte.

Nach der Jahrtausendwende begann für das Stift erneut eine

Zeit des Aufblühens. Diese günstige Entwicklung entstand

aufgrund einer zeitweiligen Anlehnung an das Nachbarstift

Essen, dessen Äbtissin Theophanu (gest. 1058), die berühmte

Enkelin des Kaisers Otto II. gleichzeitig auch das Stift Gerresheim

geführt hat.

Die heutige Pfeilerbasilika

St. Margareta

wurde zwischen 1220 und 1230 als Stiftskirche im rheinischen

Übergangsstil errichtet und vermutlich im Jahre 1236 geweiht.

Die Kirche war wie das Stift dem Heiligen Hippolyt geweiht

und trug den Namen Monasterium Santi Hippolyti.

Sie befindet sich an der Stelle eines Vorgängerbaues aus dem

9. Jahrhundert. Der Bedeutung des Stifts entsprechend wurde

die Basilika unter der Äbtissin Guda (1212–1232) errichtet.

Das Stift

war im 13. und 14. Jahrhundert durch zahlreiche Besitzungen

und Einkünfte aus dem gesamten Rheinland sehr wohlhabend

und mächtig.

Das hohe Ansehen beim Adel und der überregionale Einfluss

werden dadurch deutlich, dass es nur Töchtern aus dem

Hochadel gestattet war, in den Konvent einzutreten.

Durch die reichen Einkünfte aus dem Grundbesitz konnte ein

Fortbestehen des Stifts bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts

gesichert werden. Das Stift wurde im Zuge der Säkularisation

am 12. September 1803 durch Kurfürst Maximilian IV. Joseph

aufgehoben.

Seit 1598 findet alljährlich die Blutprozession statt,

zur Verehrung einer Blutreliquie, die die mit Christi Blut

vermischte Erde vom Berg Golgatha enthalten soll.

Die Basilika war ursprünglich ausschließlich den Stiftsdamen

vorbehalten, erst seit dem 18. Jahrhundert wird sie als Pfarrkirche

genutzt.

Die Gemeinde feierte ihre Gottesdienste bis dahin in einer kleinen,

südlich gelegenen Kirche Sankt Margareta, in der die Gebeine des

selig genannten Gerrich, dem Namensgeber von Gerresheim,

aufbewahrt wurden. Ab 1790 fanden die Pfarrgottesdienste

in der Stiftskirche statt, die 1810 der Gemeinde endgültig

übereignet wurde; die alte Pfarrkirche musste 1892

abgerissen werden.

Restaurierungen

erfolgten 1873 durch Heinrich Wiethase und 1894 durch

Heinrich Renard. Weitere Restaurierungen und statische

Sicherungen fanden ab 1932 und 1950 statt.

Seit 1975 werden Sicherungsmaßnahmen wegen des

unsicheren Baugrunds durchgeführt.

Die Kirche wurde 1982 durch Papst Johannes Paul II.

zur päpstlichen Basilica minor erhoben.



