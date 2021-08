mit den Off-Rooms und gerade richtigem Vernissagen-Wetter starteten die Kunstpunkte diesmal im Süden - Die Kunstmüllerei in Bilk ist wieder dabei. Dank den vielen Besuchern, die auch alle vorbereitet mit digitalem Impfausweis und Coronabedingt- bewußt den Besuch der Kunst zu schätzen wussten.. Durch den Skulpturengarten, die einsehbaren verschiedenen Räume und das große Atelier ist Abstand und Kunstgenuss gut machbar - freuen wir uns auf das Wochenende - heute bis 20 Uhr - Sonntag 22.08. 12-18 Uhr und nächstes Wochenende geht es im Norden weiter..

In der Kunstmüllerei gibt es das Atelier von Sonja Zeltner-Müller und des verstorbenen Max Müller zu sehen - Ausstellende Gäste sind Jan Phillip Wolters mit abstrakten Lichtprofilen, Daniel Warm mit Fotographie der Wellenbrechen von Borkum, Ralf Buchholz mit Malerei und Collagen, Malerei von Anja Hühn, Birgit Schiffer, Inge Appelgren, Bianca Schulz und extra aus Dresden Steffen Büchner mit Lithographien zu Beuys - Skulpturen aus Fundstücken von Bill Michael Laux und Bronzen von Marius Bruggeman und Max Müller im Skulpturenhof

Dank für die Fotos an Ralf Buchholz