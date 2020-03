Die Stadtbüchereien Düsseldorf sind derzeit aufgrund der Situation bezüglich des Coronavirus' flächendeckend geschlossen. Eine Ausleihe vor Ort oder der gewohnte Gang in die Bibliothek sind damit nicht mehr möglich. Auf den Lesespaß müssen die Düsseldorfer dank der "onlineBibliothek" und der zahlreichen eBooks und anderer elektronischer Medien, die die Stadtbüchereien anbietet, nicht verzichten. Die Angebote in der "onlineBibliothek" können mit gültiger Bibliothekskarte ganz einfach kostenlos genutzt werden unter: www.duesseldorf.de/stadtbuechereien/onlinebibliothek/

Von V. Meissner

"Offensichtlich haben viele unserer Kundinnen und Kunden sofort auf die Schließung der Büchereien reagiert und das Online-Angebot in Anspruch genommen. Am Wochenende konnten wir bereits eine Steigerung bei dem Zugriff auf unsere digitalen Angebote um 50 Prozent feststellen", sagt Dr. Norbert Kamp, Leiter der Stadtbüchereien.

Besonders hart getroffen von der Schließung der Stadtbüchereien sind die Abiturientinnen und Abiturienten und andere Kunden im Prüfungsstress. Die Zentralbibliothek ist ein beliebter Lernort und gerade vor den schriftlichen Abiturprüfungen sind alle verfügbaren Gruppen- und Einzelarbeitsplätze normalerweise besetzt. Kurz nach der Bekanntgabe der Schließung der Stadtbüchereien für fünf Wochen stellen die Stadtbüchereien über ihre "onlineBibliothek" daher ab sofort viel mehr zusätzliche Schüler- und Abiturhilfen für Abiturientinnen und Abiturienten sowie andere Prüfungskandidaten und Lernende in der "onleihe" zur Verfügung.

In der "onleihe" sind zum Beispiel Hilfe zu den Abiturthemen in Deutsch (Johann Wolfgang von Goethe: "Faust I", Heinrich von Kleist: "Die Marquise von O...", E.T.A. Hoffmann: "Der Sandmann", "unterwegs sein"-Lyrik vom Barock bis zur Gegenwart), Mathematik (z. B. Integralrechnung, Differentialrechnung, Stochastik), Englisch (Dramen von Shakespeare), aber auch Biologie, Chemie, Physik sowie in den anderen Schulfächern vorhanden. Auch für Schülerinnen und Schüler in der Primar- und Sekundarstufe sind für jede Klassenstufe digitale Bücher in den Fächern ausleihbar.

Die "onlineBibliothek" bietet neben Schüler- und Abiturhilfen aber natürlich auch viele andere "eBooks" wie Romanbestseller, Sachbücher und eHörbücher sowie weitere elektronische Medien in der "onleihe".

eZeitschriften und eZeitungen können bei "RBDigital" und im "PressReader" gelesen werden. "RBDigital" bringt insgesamt 42 Magazine (z. B. "Brigitte", "11 Freunde", "schöner Wohnen") direkt nach Hause auf den Rechner und auf die Mobilgeräte. Der Großteil sind deutsche Zeitschriften, es sind aber auch acht bekannte englischsprachige dabei. Mit dem "PressReader" kann man über 6.000 Zeitungen und Zeitschriften aus 100 Ländern in 60 Sprachen lesen.

Ein spezielles Angebote für Kinder bietet "TigerBooks". "TigerBooks" ist eine App, in der man digitale Kinderbücher lesen kann. Alle zwischen 2 und 10 Jahren finden hier großartige Geschichten und Bücher vieler bekannter Kinderbuchverlage, alle an einem Ort und sofort von zuhause aus verfügbar. Es gibt Lieblingsbücher mit Conni, Bibi und Tina, mit Yakari, dem Sams, dem Regenbogenfisch, der kleinen Raupe Nimmersatt, Prinzessin Lilifee, Pettersson und Findus oder den Olchis.

Für Filmfreunde gibt es das Angebot "filmfriend". "filmfriend" ist ein Portal, das für Bibliotheken und ihre Nutzer Filme "on demand" bereitstellt. Das Angebot ist breit und wird immer wieder erweitert. Man findet deutsche Klassiker genauso wie hochwertige Dokumentationen, Kinderserien und Arthouse-Filme.

Musikliebhaber kommen mit "medici.tv" oder "naxos" auf ihre Kosten. "medici.tv" bietet über 700 Konzertaufnahmen, 180 Opernaufführungen, 90 Ballettinszenierungen, über 1.000 Dokumentarfilme und über 200 Meisterklassen als Video oder Liveübertragung. Mit "naxos" haben die Stadtbüchereien vier Portale, die einen umfassenden Musikgenuss ermöglichen: "Naxos Music Library" mit über 2,2 Millionen Titeln klassischer Musik, "Naxos Musik Library Jazz" mit über 205.000 Titeln Jazz, "Naxos Music Library World" mit über 112.000 Titeln Weltmusik oder "Naxos Video Library" mit über 3.000 Angeboten.

Die "onleihe", "tigerbooks", "PressReader", "RBDigital", "naxos" und "filmfriend" gibt es zusätzlich zu der Webversion für den Rechner auch als App für mobile Geräte.

Ab dem heutigen Dienstag, 17. März, wollen die Stadtbüchereien Düsseldorf regelmäßig mit Hilfe von kleinen Erklärvideos die digitalen Angebote in der "onlineBibliothek" sowie deren Handhabung im Livestream auf der Facebookseite (www.facebook.com/stadtbuechereien.duesseldorf/) präsentieren. Los ging es am heutigen Dienstag, 17. März, mit einem Erklärvideo zur Webseite der "onleihe". Wer den Livestream verpasst, kann sich die Videos auch im Nachhinein auf der Facebookseite der Stadtbüchereien anschauen.