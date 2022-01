03.01.2022

Die Sesamstraße...

ist eine der erfolgreichsten

Fernsehserien für Kinder

im Vorschulalter



Die Erinnerungen bleiben für immer, auch wenn ein wichtiger

Mitwirkende von uns gegangen ist. Die halbstündigen Folgen

setzen sich aus sechs bis zehn kleineren, meist thematisch

voneinander unabhängigen Einzelbeiträgen zusammen,

die eine inhaltlich zusammenhängende Rahmenhandlung

unterbrechen

Kurz vor Silvester wurde der Star ins Krankenhaus eingeliefert

- dort starb er auch. Die Todesursache wurde noch nicht genannt.

Die Titelmusik bleibt unsterblich. Auch wenn sein Komponist

gestorben ist. Er komponierte über 300 Songs und Partituren

für Film und Fernsehen, darunter "Fuzzy and Blue (and Orange)",

das er gemeinsam mit David Axelrod schrieb.

Stephen J. Lawrence, ein mit dem Daytime-Emmy ausgezeichneter

Komponist für Kino und Fernsehen, ist gestorben. Er wurde 82 Jahre alt.





Lawrence starb am 30. Dezember...

im Clara Maas Medical Center in Belleville, N.J., bestätigte seine Frau

Cantor Cathy Lawrence gegenüber "The Hollywood Reporter".

Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Der am 5. September 1939 geborene Lawrence war über 30 Jahre lang

als Komponist, Musikdirektor, Arrangeur und Dirigent für die langjährige

Kinderfernsehserie Sesamstraße tätig.

Er komponierte über 300 Lieder und Partituren für die Sendung,

darunter "Fuzzy and Blue (and Orange)", das er gemeinsam mit

David Axelrod schrieb. Für seine Arbeit an der Serie erhielt er

drei Daytime Emmy Awards für herausragende Leistungen im

Bereich Musikregie und Komposition.

Neben der Sesamstraße...

ist Lawrence auch als musikalischer Leiter und Co-Musikproduzent

des 1972 erschienenen Albums Free to Be You and Me bekannt -

das Album wurde mit Gold ausgezeichnet -, für das er den Titelsong

sowie "When We Grow Up" und "Sisters and Brothers" komponierte.



Filmmusik

Zu seinen weiteren Kompositionen zählen der 1973 mit

Robert DeNiro gedrehte Film Bang the Drum Slowly,

One Summer Love (1976), der Kult-Horrorfilm Alice,

Sweet Alice (1976), das Live-Action-Musical Red Riding Hood

und das 1991 von HBO produzierte Animationsmusical

The Tale of Peter Rabbit mit Carol Burnett in der Hauptrolle.

Er komponierte auch die Filmmusik für AKA Communion (1976),

der 1977 mit dem Musikpreis des Pariser Festivals für Fantasy

und Science Fiction ausgezeichnet wurde. Lawrence war

musikalischer Leiter und Co-Autor von vier Songs für

den Film Sooner or Later (1979), darunter die Gold-Single

"You Take My Breath Away".

Lawrence hinterlässt seine Frau, Kantorin Cathy Lawrence,

seinen Bruder Robert, seine Tochter Hannah Jones Anderson,

seinen Schwiegersohn Seth Anderson, seinen Enkel Arthur und

seine Stiefsöhne Sam und Nick Kline.

