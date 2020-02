Herzlich sind Sie eingeladen zur Eröffnung unserer Ausstellung mit Horst Wackerbarth anlässlich des Fotografie-Festivals düsseldorf photo+!

Horst Wackerbarth ist ein international renommierter FotoKünstler aus Düsseldorf. Seine Werke wurden in mehr als 50 Einzelausstellungen weltweit präsentiert. Das Ziel seines bekanntesten Projekts - The Red Couch: A Gallery of Mankind - ist eine Galerie der Menschheit.

Seit 40 Jahren bereist Wackerbarth die Welt mit seiner roten Couch, die er im Lebensumfeld unterschiedlicher Menschen in bisher 53 Ländern platzierte. Die Rote Couch ist gemeinsamer Nenner, Thron und Kommunikationsmedium zugleich. Soziale Herkunft und potentielle Zuschreibungen spielen keine Rolle. Horst Wackerbarth dazu: "Jeder Mensch ist Einzigartig. Aber das uns gemeinsam Verbindende muss viel stärker herausgestellt werden. Denn das was uns trennt, das sind Nationalitäten, Hautfarben, Religionen, Einkommensklassen, also eigentlich dieser ganze Scheiß, den es zu überwinden gilt." Die Rote Couch bringt alle Menschen auf Augenhöhe. Es entstehen intime Momente, die der Künstler festhält.

Im Zentrum der Einzelausstellung auf fast 400qm steht sein Projekt „The Red Couch – A Gallery of Mankind“. Die neuesten Arbeiten aus 2019, aus Afrika, werden als Screening gezeigt; dies ist die Preview der Arbeiten.

Die Werkgruppen "Paradise Now" und "Muse und Meister" werden partiell ebenfalls präsentiert.

PROGRAMM:

Fr. 13. März 2020, 18:30 Uhr: Vernissage + Künstlergespräch + Präsentation der neuen Editionen

Sa. 14. März 2020, 15:00-17:00 Uhr: Selfie-Zeit - Freigabe der Roten Couch für Besucher

So. 15. März 2020, 13:00-14:30 Uhr: Foto-Aktion - Der Künstler fotografiert Besucher auf der Roten Couch

ÖFFNUNGSZEITEN:

Während des Fotografie-Festivals:

Fr. 13. März 2020, 18:30-21:00 Uhr

Sa. 14. März 2020, 10:00-18:00 Uhr

So. 15. März 2020, 12:00-16:00 Uhr

Nach dem Festival, bis zum 04. April 2020:

Mo.-Fr. 10:00-19:00 Uhr, Sa. 10:00-18:00 Uhr