24. Juli 1997

Düsseldorf

Krahestraße

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Explosion in einem Mietshaus...

an der Krahestraße in Düsseldorf!



Als ein Mietshaus in Düsseldorf-Flingern auf der Krahestraße explodierte, wussten viele nicht, wie das geschehen konnte! Sechs Menschen starben bei dem Unglück.

Wie konnte das passieren?

Der Hausbesitzer - der seine Mieter loswerden wollte - und ein Komplize öffneten die Gasleitung! Grund: Der Hausbesitzer wollte in dem Mietshaus Luxuswohnungen (die er mit Gewinn verkaufen/vermieten wollte) errichten.

Dass er dabei in Kauf nahm, Menschenleben zu riskieren ist ungeheuerlich!

Auch nach diesen vielen Jahren berührt mich das immer noch sehr! Der Sohn

einer Arbeitskollegin hatte dort gewohnt; zum Glück war er nicht zu Hause!

Und nun, fast 23 Jahre später...

bin ich dort zufällig vorbei gefahren! Als ich die schönen bunten Häuser sah, musste ich wieder daran denken! Einmal hatte ich den jungen Mann mal besucht! So ist eben diese Straße für mich - nach all den Jahren - in meiner Erinnerung lebendig!

Wie schön, heute diese schönen bunten Häuser zu sehen...



die die Menschen in Flingern einem besonderen Menschen zu verdanken haben!

Es ist Hans-Rainer Jonas, der ein wunderbares "Projekt" plante! Er wollte, dass

die Krahestraße den Menschen nicht als die "Unglücksstraße" in Erinnerung bleibt!

In Anlehnung an Hundertwasser - der für ihn diese Idee verwirklichen sollte, aber

nicht zu kriegen war - sind diese Wohnungen dann gestaltet worden! Nicht nur das

von ihm gekaufte "Unglücksgrundstück", sonden auch eigene Häuser auf der Straße

flossen in diese Idee ein! Und so entstand dieses GESAMTKUNSTWERK zur Freude der Menschen, die dort wohnen und die in diese bunten Wohnungen ihr Zuhause fanden!



70 Miet-Parteien durften bei der Planung mit entscheiden...

Künstlerinnen wie Josipa Horvat und Elisabeth Abs brachten sich ein!

Aber nicht nur die Aussenfassade erstrahlte in neuem Glanz; nein, dieser tolle

Hans-Rainer Jonas stellte seinen Mietern eine 160-Quadratmeter-Wohnung mit

Terrasse im Haus Nummer 20 zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung.

Aufs Dach kam eine Photovoltaikanlage! Es entstand auch ein Innenhof mit

Gärten, einem Spielplatz und Werkstätten!

Aber, wie kommt ein Mensch dazu,

so etwas zu tun?



Hans-Rainer Jonas sagt: "Eigentum verpflichtet! Ich musste nie kämpfen,

weil mein Vater mir ein bedingungsloses Grundeinkommen hinterlassen hat!"

Wie wohltuend, in diesen Zeiten - wo so viele ihren Gewinn maximieren wollen -

so etwas zu hören und zu sehen! Hut ab vor einen Mann, der das Herz am rechten

Fleck hat! Ach, gäbe es doch mehr Menschen seines Kalibers! Die Welt sähe besser

und vielleicht noch ein klein wenig bunter aus!



Hier ist das alles nachzulesen!

Da habe ich meine Informationen her! ;-) Und es kann jeder sehen, wie dieser "tolle Typ" aussieht!

Da steht er vor meinem Lieblingsmotiv! ♥

Da ist auch das Café du Kräh zu finden!

Und hier ein sehr guter Beitrag von Margot Klütsch!