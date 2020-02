Ein Hot-Spot (Topf) für Gourmets: Am Sonntag, 22. März, richtet Zurheide Feine Kost in seinem Standort Berliner Allee in der City bereits zum elften Mal den Feinschmecker-Treff "Zurheide Gourmet Festival" aus. Auch in diesem Jahr werden wieder rund 2.000 Gäste von Starköchen aus dem In- und Ausland, insgesamt 30, davon 13 Sterneköche, kulinarisch auf höchstem Niveau verwöhnt. Daneben erwarten die Gäste an vielen weiteren Kulinarik-Stationen feinste Speisen und exklusive Getränke.



Neben Drei-Sterne-Kochlegende Dieter Müller kochen die Zwei-Sterne-Köche Frank Rosin, Tristan Brandt, Dieter Koschina, Wolfgang Becker und Rolf Fliegauf um die Wette.

Frank Rosin und Nelson Müller tischen auf

Auch Lokal- und Regionalmatadoren, wie die Sterneköche Nelson Müller, Michael Dyllong, Benjamin Kriegel, Yoshizumi Nagaya, Daniel Dal-Ben, Jörg Wissmann und Philipp Wolter sind am Start und vertreten das kulinarische NRW. Ebenso mit dabei sind die Festival-Wiederholungstäter Heiko Antoniewicz, Dario Fontanella, Mario Kotaska, Mike Süsser, Tobias Fleckner, Dirk Hoffmann und Véronique Witzigmann. Zum ersten Mal vertreten sind Rob Op den Kamp, Florian Glauert und Sebastian Lege. Als besonderen Gast begrüßt das Organisationsteam um Zurheide Gastronomieleiter Jörg Tittel Ahmed Aziz Al Ali, der zum Festival aus dem fernen Ras al Khaimah anreist.

Auch das Bottroper Team ist am Kochtopf

Auch Zurheides Köche schwingen ihre Köchlöffel im Takt: Neben Anton Pahl, treten Marcell Karpatzki von der Premium Beef Bar, Egor Hopp vom Setzkasten, Dennis Riesen vom vegetarischen Restaurant „Phytagoras“, Mauro Pistillo vom Gourmet Bistro Nürnberger Straße sowie das beliebte Bottroper Gourmet Bistro-Duo Detlef Tietz und Basti Bazivizius in Aktion.