Herbst

Gefallen sind die Blätter schon

am Boden sie nun raschelnd liegen!

Doch da, ganz oben in der Kron

tut sich ganz keck

das letze Blättlein wiegen!

~

Noch hängt es fröhlich lachend da

im Herbstwind schaukelt es vor Freude!

Die Sonne kitzelt es geschwind

dann kommt der Wind

und sachte segelt es zur Erde!

~

Bald folgt der Winter

und so manche kalte Nacht!

Jedoch nicht lange dauert es

dann entfaltet der Frühling sich

in seiner ganzen Pracht!

~

Und alles, alles was im Tode lag

wie durch ein Wunderwerk

zu neuem Leben dann erwacht!