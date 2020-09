der Kunstpunkte Sonntag wurde mit Dreharbeiten des Künstlerkanals aus Bonn und vielen Besuchern noch mal richtig aufregend.. In der Kunstmüllerei von Sonja Zeltner-Müller wurde von Horst Goetze gedreht und das Miterleben, was Mitorganisator Ralf Buchholz und die Künstler Reiner Langer, Birgit Schiffer, Nicole Tenge, Inge Appelgren, Bianca Schulz zu sagen und zeigen hatten, war spannend. Sonja Zeltner-Müller ließ im Garten mit schnellem Strich in einer Malaktion eine neue Königin entstehen.. In Zeiten von Corona sei ihr Thema Menschen in Mengen für sie "aus Gründen" erstmal vom Tisch und den Tag feiern, mit Katzen und engen Freunden genießen ist momentan Bildthema.. jeden Tag eine Königin.. der Film des https://www.xn--knstlerkanal-dlb.de/ ist bald fertig - auf der web oder künstlerkanal youtube gibt es neues aus der Kunstszene

www.kunstmuellerei.com