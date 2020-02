Im Paulsmühlenviertel im Düsseldorfer Stadtteil Benrath entsteht aktuell ein neues Wohnviertel mit jeweils zwei neuen Straßen.

Eine Straße wurde jetzt am 15. Todestag von Boxlegende Max Schmeling am Sonntag, dem 02.02.2020 feierlich mit Herrn Oberbürgermeister Thomas Geisel, Bezirksbürgermeister Dr. Graf, Heiko Stöhr von der Max-Schmeling-Stiftung, Initiator Andreas Vogt, Dieter Sauer vom Heimatarchiv Benrath und Box Profi Robert Tlatlik eingeweiht.

Max Schmeling ist und bleibt Deutschlands bekanntester und erfolgreichster Box Profi im Schwergewicht, ein Weltstar in den 20er und 30er Jahren.

Schmeling kam Anfang der 20er Jahre mit gerade einmal 16 Jahren von Hamburg nach Düsseldorf. Dort wollte er das Fundament legen für seine geplante Boxkarriere, was ihm letztendlich auch gelang.

Im Benrather Paulsmühlenviertel lebte, arbeitete, trainierte, boxte und feierte Max Schmeling fast 2 Jahre lang. Und hier legte er den Grundstein für seine weltberühmte Boxkarriere.

Max Schmeling tat viel für den Boxsport und so wurde dieser auch in Deutschland salonfähig.

Bei einer anschließenden Feier im Bürgerhaus Benrath gab es am 2.2.20 für über 100 interessierte Bürger viele Infos und Geschichten rund um Max Schmeling und sein Leben in Düsseldorf-Benrath.

Der überall in Düsseldorf für die Bürger präsente, kreative und sportliche Oberbürgermeister Thomas Geisel eröffnete die Feier.

Hier referierten Dieter Sauer vom Heimatarchiv Benrath und Heiko Stöhr von der Max-Schmeling-Stiftung, moderiert von Andreas Vogt.

Heiko Stöhr vom Vorstand der Max-Schmeling-Stiftung ist noch einer der lebenden Zeitzeugen, welche Max Schmeling noch persönlich kannten. So waren gerade seine Ausführungen sehr spannend und interessant. Heiko Stöhr erzählte aber nicht nur von Max Schmeling, sondern auch von der Arbeit der Max Schmeling Stiftung.

Besonders interessant, das Max Schmeling vor genau 100 Jahren eine Schule im Bürgerhaus Benrath feierlich mit eröffnete und danach mit einer brennenden Fackel einmal quer durch den Benrather Schloßteich schwamm.

100 Jahre später folgte hier die Feier zu Schmelings Ehren an Ort und Stelle in der Aula des Bürgerhauses Benrath.

Es folgte eine Lesung "KO in der sechsten Runde" mit Düssel-Krimi-Autor Jörg Marenski.

Das Vorwort zur Lesung sprach Box Profi Robert Tlatlik, der seinen nächsten Kampf für Mai 2020 plant.

Jörg Marenski las aus seiner spannenden, authentischen Novelle rund um Max Schmeling, welche in den wilden 20er Jahren in der Benrather Paulsmühle spielt.

Anschließend war für die Gäste noch lange nicht Schluß.

Bei Kaffee und Kuchen von der Stadtbäckerei war Max Schmeling noch lange das bewegende Thema des Tages.

Die Beantragung des Straßennamens ist vor allem dem Engagement des Benrather Bürgers Hermann Schüller aus dem Paulsmühlenviertel zu verdanken.

Hermann Schüller starb in 2019 und konnte leider die feierliche Einweihung der Max Schmeling Straße nicht mehr erleben.

Andreas Vogt setzte die Initiative gemeinsam mit Dieter Sauer, Nils Dolle von der Bezirksvertretung 09 und Jörg Marenski weiter fort und organisierten die unkommerzielle Feier zum Gedenken an Max Schmeling und Hermann Schüller.

In Deutschland ist dies erst die fünfte Straße, welche an den berühmten Boxer und tollen Menschen erinnert.

In einem waren sich alle Organisatoren und Gäste an diesem Tag einig:

Max Schmeling - Sieger nach Punkten! Sieger der Herzen!