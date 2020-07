Für die letzten zwei Wochen stehen noch einige Highlights auf dem Programm.

Am Mittwoch, 8. Juli, zieht der Karneval mit Jeck im Autokino – Wir feiern das Leben ins Autokino Düsseldorf. Das Comitee Düsseldorfer Carneval präsentiert erstmals das Mottolied für die Karnevalssession 2020/ 2021. Alle Informationen und die Anmeldung zur Veranstaltung gibt es unter: www.helau.cc.

Ein weiteres Special steht am Freitag, 10. Juli, auf dem Programm. Die Biker4Kids-Kinonacht mit dem Film „Über Grenzen“. Die Biker4Kids, eine Gruppe begeisterter Motorradfahrer/innen aus Düsseldorf und Umgebung, macht das Autokino am Freitag zum Motorradkino – nur Motorräder erlaubt. Da der Biker4Kids Motorradkorso in diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie nicht stattfinden kann, gibt es am 10. Juli 2020 diese besondere Veranstaltung im Autokino. Infos und Tickets unter: www.autokino-duesseldorf.de.

Das Autokino Düsseldorf zeigt am Mittwoch, 15. Juli, eine weitere Film-Preview. Und das ist eine ganz besondere: Der Dokumentarfilm Wim Wenders – Desperado, zu Ehren des 75. Geburtstags von Wim Wenders, dem Düsseldorfer Jung. Co-Regie hat kein Geringerer als Andreas Frege (Campino) geführt – Wenders und ihn verbindet eine langjährige Freundschaft. Die Tickets für den Film sind unter: www.autokino-duesseldorf.de online erhältlich.