TÜV zertifiziert! In neun Wochenenden zum zertifizierten Kinder- und Jugendcoach: Anmeldung zum nächsten Kompaktlehrgang an der Fachakademie für Jugendcoaching ab jetzt möglich!

Das einzige TÜV zertifizierte Ausbildungsinstitut, das mit zwölf anerkannten Dozenten arbeitet.

Die Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach umfasst 18 Module, die in neun Wochenend-Kompaktseminaren vermittelt werden. Die Absolventen der Fachakademie kennen sich in Diagnostik- und Therapieverfahren aus. Sie wissen über rechtliche Rahmenbedingungen Bescheid und können kulturelle Aspekte berücksichtigen. Außerdem erfahren Absolventen, wie sie sich als Coach erfolgreich selbstständig machen können. Die praxisnahen Inhalte orientieren sich am Alltag von Kindern und Jugendlichen und werden von zwölf Fachdozenten unterrichtet. Die Inhalte der verschiedenen Bausteine greifen ineinander und schaffen eine Basis für alle Aufgaben eines Kinder- und Jugendcoachs. Teilnehmer lernen in Gruppen von maximal 20 Teilnehmern.

Die Ausbildung beginnt im März 2021 und findet an neun Wochenenden bis Oktober 2021 in Düsseldorf oder online statt.

Anmeldung und weitere Informationen zu Inhalten, Terminen und Kosten auf den Internetseiten der Fachakademie für Jugendcoaching:

www.fachakademie-jugendcoaching.de