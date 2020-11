„La Pandemia“ ist wohl eine Symphonie die Geschichte schreibt. Das Jahr 2020 wird aufgrund der Corona-Pandemie unvergessen bleiben und ist eine emotionale Herausforderung für Gesellschaft und Wirtschaft. Komponist und Musiker Mirco Clapier hat seine Gedanken und Gefühle zur Pandemie auf ein Blatt Papier niedergeschrieben und komponierte erstmals gekonnt eine Symphonie mit 4 großen Sätzen. Ein orchestrales Klangbild, das die Zerrissenheit der Gesellschaft von Adagio bis Allegro widerspiegelt.

Die Symphonie sorgt für Gänsehaut und erzählt eine dramatische Familiengeschichte.

Ein musikalisches Werk über Angst, Hoffnung, Verzweiflung und Tod, dessen Dramaturgie gekonnt in Szene gesetzt wird. Als Musiker spielte Mirco Clapier alle Instrumente selbst ein und setzt damit einen persönlichen Fingerabdruck.

In jungen Jahren wurde Mirco Clapier vom Volksmusikerbund NRW als Schlagzeuger und Perkussionist mit der Note „sehr gut“ ausgebildet. Jahrelang spielte er im Musikverein Anröchte und im Kreisauswahlorchester Soest. Später lernte er Trompete, Gitarre und Klavier spielen. Clapier hat die Symphonie „La Pandemia“ eigenhändig eingespielt. Wie könnte man die geballte Ladung an italienischen Emotionen besser transportieren als mit der Klassik?

Die Thematik der Symphonie vermag für sein Impressionismus keine Worte finden. So setzt Komponist Mirco Clapier alle Karten auf die energiereiche Kraft der orchestralen Klangwelt, dessen Interpretation schon ein Alleinstellungsmerkmal verdient hat. Seit 2016 ist Mirco Clapier Vertreter des deutschen Schlagers und komponierte die Titel „Vielleicht“, „Freier als der Wind“, „Es ist nicht leicht“ und „Ich lass los“, die Schlagerstar Jogl Brunner (Brunner & Brunner) mit Charly Bereiter arrangierte. Top10 Platzierungen in TV und Rundfunk, Goldene CD „Song des Jahres 2017“ und die österreichische Edelweißkrone in Gold und Silber sind die ersten „Danksagungen“ für seine eigene Musik.

Mirco Clapiers Vater kommt aus Italien und seine ganze Familie lebt in der Weltstadt des Marmors „Carrara“ (Toskana). Italien war von der Corona-Pandemie stark betroffen. Am 23. Februar 2020 meldete Italien mehr Todesopfer als China. Das Gesundheitssystem brach vollständig zusammen und der Staat verhängte eine Ausgangssperre. Die Dramatik war groß, denn Angst und Schrecken machten sich breit. Menschen verloren die Kontrolle über ihr Leben. Leider ereignete sich auch in der Familie von Mirco Clapier ein Schicksalsschlag. Sein Großonkel in Italien setzte sich in seiner Verzweiflung die Pistole an den Kopf. „Ich werde den Moment nie vergessen, als das Telefon klingelte.“ erzählt Clapier. Die Frage nach dem Warum bleibt unbeantwortet. Doch eines ist gewiss: Die Corona-Pandemie fordert gesellschaftlich und wirtschaftlich seine Tribute. „Besonders erschreckend war, dass meine Großtante mit dem Schicksalsschlag alleingelassen wurde. Aufgrund der totalen Ausgangssperre durfte sie niemand besuchen und trösten.“ erzählt Mirco Clapier sehr wehmütig. „Sie musste allein mit der Situation fertig werden. Mehr wie Telefonieren war nicht möglich. Ein seelisches Desaster, niemanden in seiner Traurigkeit in die Arme nehmen zu dürfen.“

Als in Deutschland der Lockdown folgte, brach die Existenzgrundlage für Millionen Menschen zusammen. Unternehmen mussten auf eine ungewisse Zeit schließen. Bis heute ist die Lage dramatisch, oder wie die Politiker immer sagen: „Die Uhr schlägt nicht fünf vor zwölf, sondern Punkt zwölf.“ Die Einschränkungen, aufgrund der Hygieneverordnung, zerschlagen die Wirtschaftlichkeit. Immer mehr Menschen gehen auf die Straße. Wohin die Reise gehen wird, bleibt ungewiss.

Mirco Clapier hat die letzten 6 Monate der Corona-Pandemie Revue passieren lassen. Als Halb-Italiener verleiht er der Komposition den italienischen Titel „La Pandemia“, sowie den 4 Sätzen die Titel „L'inizio della pandemia“, „Il grande blocco porta il caos“, „I lamenti per i morti“ und „La seconda onda è la fine“. Das orchestrale Klangbild wird mit Streichern, Trompeten, Hörnern, Posaunen, Tuba, Flöten, Klarinetten, Klavier, Schlagzeug, Trommeln, Pauken, Becken, Kesselpauken, Glockenspiel, Percussion und Harfe gebildet. Das aus 4 Sätzen bestehende Werk für Orchester und Solisten soll als „Herzensprojekt“ der Soundtrack 2020 für Film und Fernsehen sein. Mirco Clapier lässt bewusst die Schlagwerke dominieren und setzt eine einzigartige Dramaturgie durch das Wechseln zwischen adagio und allegro, piano, forte, cre- und decrescendo. Jeder Satz (oder Track) erzählt seine eigene Geschichte zur Corona-Pandemie.

Die Corona-Pandemie wird die Gesellschaft noch lange Zeit herausfordern. Was wird moralische vertretbar sein und was nicht? Wie viele Opfer wird jeder einzelne von uns bringen müssen? Die Symphonie „La Pandemia“ ist ein Statement eines einzelnen Musikers, die jedoch mit einem außergewöhnlichen Spannungsbogen jedem einzelnen aus der Seele spricht.

Das gleichnamige Musikvideo (Videopremiere am 13.11.2020) beinhaltet eine persönliche Geschichte des Komponisten und demonstriert mit einem Zusammenschnitt aus dem 4. Satz - „La seconda onda è la fine“ - wie stark Emotionen durch bewegte Bilder und Musik hervorgerufen werden können. Dieser Film zeigt die Tragweite der Pandemie.