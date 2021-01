Kalender gibt es viele, aber dieser ist ein Doppelpack. Ein Künstlertandem sorgt mit abstrakter Malerei und inspirierter Schriftstellerei dafür, dass zwei Stadtteile spannend entdeckt werden können.

Mit zwölf Erzählungen des Genres Kalendergeschichte und zwölf Acrylbildern, die diese inspiriert haben, ist der Kalender und ein Heft mit dem Titel „Das Wir denken“ lieferbar. Die Erzählungen von Jan Michaelis spielen in Bilk oder Derendorf. „



Dabei sehe ich das nicht so scharf getrennt und lasse meine Helden auch in Unterbilk, Pempelfort sowie Golzheim als Ankerorte ungewöhnliches erleben

“, sagt der Autor.

In Bilk am Bauwagen für Demokratie spielt auch eine Geschichte, hier traf Michaelis auf den Maler Roland Scheel-Rübsam. Der 54-Jährgie Schriftsteller und der Künstler aus Essen fanden schnell zu einer intensiven Zusammenarbeit. Das Ergebnis lässt sich sehen. Die Stadtteile werden literarisch geadelt. Typisches wie die Givebox oder der Blindenbolzplatz werden thematisiert, jahreszeitliches wie das rheinische Oktoberfest oder der Karneval finden Eingang.

Roland Scheel-Rübsam ist im Ruhrgebiet kreativ unterwegs. Roland Scheel, geb. Rübsam, Jahrgang 1984, Muttersprache Ungarisch. Nach Jahren in Hessen und Rheinland-Pfalz lebt er in NRW und wohnt in Essen. Abschluss als Dipl. Kfm. mit Schwerpunkt Marketing. Studiert Soziologie. Seit 1999 künstlerische Tätigkeit als Autodidakt. Stilrichtung abstrakte-expressive europäische Malerei und Konzeptkunst. Veröffentlichung: 2020, Alles fließt!. Für die Zusammenarbeit räumte er umfangreiche Verwertungsrechte ein, sodass Bild und Text auch im Social Media oder als Print in den Heften „Die Bilker Sternwarte“ und „Der Derendorfer“ gedruckt erschienen und erscheinen werden.

Die Bilder sind abstrakt wie ein Rorschachtest. Sie sind unterschiedlich in den Farben und passen zu den Erzählungen, die sie auch inspirierten. „



Ein Krimi greift etwa ein Muster auf, deutet es als Schwanenhals

“, sagt Michaelis, der sonst auch das Krimigenre bedient und beherrscht. Jan Michaelis geboren 1968 in Heilbronn. 1990-1992 Buchhändlerlehre dort, erste Lesungen, 1992-1995 Lesungen im Open Mic, Köln, 1995-1997 zwei Kabarettkurse im Düsseldorfer Komödchen absolviert, seit 1997 freie journalistische Tätigkeit. Seit 2004 Cartoons und Karikaturen, mehr als 30 Bücher u. a. 2020: "Mordbrücke", Kriminalroman. 2020: SeelenLaute Saar-Literaturpreis. „



Wir danken dem Land NRW

“, sagt Jan Michaelis, „denn das Projekt wurde gefördert durch ein Künstlerstipendium im Rahmen der NRW-Corona-Hilfen.“