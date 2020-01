Der Rheinbote wurde im vergangenen Jahr eingestellt. Wir alle sind noch fassungslos und vermissen ihn sehr. Nun wird der Lokalteil aus Düsseldorf der WAZ ab sofort nicht mehr in Düsseldorf erstellt. Er wird in Zukunft von Redaktionen in anderen Städten gestaltet. Noch schlimmer: Artikel anderer Zeitungen werden wortwörtlich übernommen.

Wo bleibt die Vielfalt?