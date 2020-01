Kaiserswerth. Auf Einladung der Buchhandlung "Lesezeit" aus Kaiserswerth kommt der bekannte Journalist und Vatikankenner Andreas Englisch für eine Lesung nach Kaiserswerth. Am 17. Januar um 19.30 Uhr können Zuhörer Andreas Englisch live erleben. Die Veranstaltung findet in der Mensa des Erzbischöflichen Gymnasiums, An St. Swidbert 53, in Kaiserswerth statt.

Seit 1987 lebt Andreas Englisch in Rom und gilt als einer der bestinformierten Journalisten im Vatikan. Seine Bücher sind Bestseller. So begeisterte er mit "Der Kämpfer im Vatikan - Papst Franziskus und sein mutiger Weg" und mit der Bildbiografie "Franziskus".

In seinem zuletzt erschienen Buch "Mein Rom" beweist er auch, dass er ein besonderer Rom-Kenner ist. Wie kaum ein anderer versteht es der ausgewiesene Vatikan-Experte, die mehr als zweitausendjährige Stadtgeschichte zum Leben zu erwecken. Mit dem jungen Römer Leo folgt er Gladiatoren in ihre Trainingsarena, den Spuren genialer Künstler in den Vatikanischen Museen, erzählt von raffgierigen und weisen Päpsten, von verborgenen etruskischen Fresken, Gewinnern und Verlierern der Stadtgeschichte und vom seltsamen Humor eines vielleicht gar nicht existierenden Gottes, der doch das Schicksal Roms bis heute prägt.

Dieses Buch ist kenntnisreich, spannend und amüsant, frech, verblüffend und unwiderstehlich.

Interessenten können sich auf einen ganz besonderen Menschen, einen eloquenten Redner und unterhaltsamen Gesprächspartner freuen. Das Buch "Mein Rom" ist ab sofort in der Buchhandlung "Lesezeit" erhältlich. Auch die Karten für die Lesung zum Preis von 20 Euro können dort reserviert werden.

Reservierungen unter Tel. 0211/2006726, WhatsAPP 0163/7162395 oder per Mail an: info@buchhandlung-lesezeit.de oder persönlich in der Buchhandlung.