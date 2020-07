Malzeit Studio in Jüchen

Atelier von Tess Peartree

hochgeladen von Tess Peartree

Hi ich bin Tess, In meinem neuen Atelier "Malzeit Studio" im Jüchener Zentrum

biete ich Ausstellungen, Malerei und ein großes Malkurs Angebot an.

Klingt interessant? Schau dich auf meiner Webseite um oder komm mich im Malzeit Studio (nach Terminabsprache) besuchen.

Bei Fragen zu meinem Angebot, zu Kursen, Auftrags-Malerei, Porträts, Ausstellungen etc. kannst du mich gerne kontaktieren.

Komm zur Eröffnung am 11.07. ! Hier gibts alle Infos dazu: hier klicken.

Malzeit! Malkurse für alle.

Erwachsene, Jugendliche & Kids

Kreativität, Gesellschaft und Malspaß

Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi: Im Malzeit Studio bist du richtig. Hier finden Malkurse in entspannter Atmosphäre statt. Mit professioneller und individueller Anleitung lernst du beim Malen, wie du dein Wunschmotiv umsetzen kannst.

Das ist MALZEIT!

Kleine Gruppen, individuelle Anleitung, freie Motivwahl

- learning by doing -

Übrigens: Private Kurse für z.B. Firmen, Geburtstage oder Junggesellenabschiede auf Anfrage.

Hier gehts zum aktuellen Kursplan. Hier klicken.