Gestern war Eröffnung und die Kunstpunkte im Süden sind heute 12-20 und Sonntag 20.09.20 noch 12-18 Uhr mit spannenden Eindrücken geöffnet..

In der Kunstmüllerei in Bilk war die Coronna-Lage recht entspannt durch Sitzmöglichkeiten vor dem Ausstellungsraum, Skulpturengarten im idyllischen Innenhof und viel Platz.

Dank den vielen Besuchern und Tipp - nicht verpassen

unter kunstmuellerei.blogspot.com werden die teilnehmenden Künstler in blogbeiträgen vorgestellt.

via instagram https://www.instagram.com/kunstmuellerei.bilk/ und https://www.instagram.com/kunstpunkte/ gibt es mehr..

Teilnehmende Künstler

Ralf Buchholz

Bianca Schulz

Inge Appelgren

Sabrina Pesch

Helga Steneberg

Birgit Schiffer

Reiner Langer

Melanie Joosten

Nicole Tenge

Amja Huehn

Jan Phillip Wolters

Ute Kaiser

Flör Mirko Blum

Heike Ponge

Lothar Kniep

Uli Schutkin

H.J. Rahlenbeck

Hans Peter Wehage

und in Atelier und Skulpturengarten Sonja Zeltner-Müller und WErke von Max Müller