Düsseldorf

Samstag, 7.11.2020

Theodor-Heuss-Brücke

Wenn andere noch schlafen... sind sie unterwegs!

Die Jogger und Radfahrer! Und natürlich die Schiffe!

Letzte Woche Samstag zwischen 7:30 Uhr und 8:00 Uhr

habe ich sie gesehen und diese Fotos geschossen!

Da für mich diese schnelle Art der Fortbewegung

schon recht lange nicht mehr möglich ist, habe ich

mich damit begnügt, zu beobachten, zu fotografieren

und das alles auf mich wirken zu lassen!

Wenn auch alles relativ schnell in Bewegung war,

so hatte es dennoch eine beruhigende Wirkung auf mich!

Denn der Sonnenaufgang war wunderbar anzusehen!

Auf der anderen Rheinseite sah ich die Schafe stehen!

Und unter der Theodor-Heuss-Brücke ist es immer schön!!!

Dort war ich schon vor fast 40 Jahren immer gerne!!!

Hier mein letzter Beitrag

vom Sonnenaufgang am gleichen Ort!

