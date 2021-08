Die neue Webseite zur "Düsseldorfer Stadt- und Kulturgeschichte" will dem Leser auf ansprechende und eingängige Weise die Geschichte der Stadt Düsseldorf näherbringen. Vorausgesetzt wird nur eine gewisse Neugier, ein Interesse an der Stadt. Weiter versuchen die Texte häufig, Ecken auszuleuchten, die in populären und journalistischen Darstellungen mehr oder weniger ausgespart bleiben.

Die Beiträge richten sich also an jedermann, an jede erdenkliche Altersgruppe, wobei aber insbesondere auch an Schülerinnen und Schüler etwa ab der 10. Jahrgangsstufe sowie Lernende des Deutschen als Fremdsprache mit sehr guten Vorkenntnissen gedacht ist, z.B. internationale Studierende.

Die meisten Texte werden auch als "Hörbuch" in Form eines Youtube-Videos zur Verfügung gestellt.

Düsseldorfer Stadt- und Kulturgeschichte