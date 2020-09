Die Schallplatte hat es erstmals seit 1989 geschafft, die CD in den Verkaufszahlen zu übertrumpfen. Das war abzusehen, da der allgemeine Tonträger in Zeiten des Streamings immer mehr an Bedeutung verliert.

Allerdings gab es in den letzten Jahren eine Renaissance der Schallplatte. Die Menschen kaufen das schwarze Gold in fast allen Varianten. Nachpressungen, Pictures, Singles und Maxis. All das was der Markt so her gibt. Dadurch entstanden halt auch wieder sehr viele Geschäfte, die diesen ,zur Zeit, wachsenden Markt aufgriffen. Die einen versuchten das schnelle Geld zu erwirtschaften, was durchaus legitim ist, und es gibt Shops wie der Rainking Recordstore in Düsseldorf, die aus Leidenschaft und mit viel Liebe zum Detail einen Plattenladen aus den Boden gezimmert haben.

Nach drei Jahren Existenz kann man durchaus ein positives Resümee ziehen. Man vergrößerte sich, das Angebot ist gewachsen, und man hat einen Ort geschaffen, der nicht nur zum Konsum einlädt, sondern sich auch zu einen kulturellen Treffpunkt entwickelt. Neben der Musik gibt es Möglichkeiten sich mit seiner Kunst zu präsentieren. Irrelevant ob es Gemälde oder Fotografien sind. Weiterhin werden auch für das nächste Jahr Livedarbietungen geplant.

Wer also auf der Suche nach einen gemütlichen Store ist, wo man sich auch einfach mal nur hinsetzen kann um sich Musik anzuhören, darüber zu philosophieren oder einfach auch neues und lokales zu entdecken, ist hier genau richtig.