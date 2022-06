In den Sommerferien verspricht der 14. SommerLeseClub (SLC) der Stadtbüchereien Düsseldorf wieder viel Lesespaß und -spannung. Die Anmeldung und Ausleihe startet am Montag, 20. Juni. An fast allen Büchereistandorten können spannende neue Bücher ausgeliehen, gelesen und analog sowie digital bewertet werden.

Von Annika Mester

Der SLC ist eine Sommerferienaktion, die das außerschulische Leseengagement fördert und vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen getragen wird. Die Idee der Aktion ist, die freiwillige Leselust in den Ferien zu wecken und zu fördern. Nach dem großen Erfolg - trotz Corona-Einschränkungen - im letzten Jahr, sind auch diesmal wieder alle Kinder, Jugendlichen und Eltern aufgefordert, mitzumachen; alleine oder im Team mit bis zu fünf Personen.

Neben der Zentralbibliothek im KAP 1 sind auch fast alle Stadtteilbüchereien dabei, nämlich Benrath, Bilk, Derendorf, Eller, Flingern, Garath, Gerresheim, Kaiserswerth, Oberkassel, Rath, Unterbach, Unterrath und Wersten. Dank der Förderung durch den Freundeskreis der Stadtbüchereien Düsseldorf e.V. und der BürgerStiftung stehen dort mehr als 2.850 neue Kinder- und Jugendbücher exklusiv für die Teilnehmenden des SommerLeseClubs 2022 zur Verfügung. Wie im Vorjahr kann natürlich auch der gesamte Bestand der Stadtbüchereien für den SommerLeseClub genutzt werden.

Erfolgreiche Teilnehmende werden zum Ferienende mit eine Urkunde geehrt: Je nach Teamstärke "müssen" dafür mindestens drei bis fünf Bücher gelesen werden. Der Nachweis über die gelesenen Bücher wird in einem digitalen und/oder einem analogen Logbuch erbracht. Dort können kurze Bewertungen über Gelesenes und Gehörtes eingetragen werden. Die Teams können sich kreativ an eigenen Fortsetzungsgeschichten austoben, eigene Steckbriefe erstellen oder sich aus den Rezensionen anderer Teilnehmenden neue Lese- oder Hörtipps holen.

Dazu finden begleitende Veranstaltungen in den Stadtbüchereien statt. Termine und Informationen finden Interessierte auf der Homepage der Stadtbüchereien. Am Ende der Aktion ist eine Überraschung für die erfolgreiche Teilnahme am SLC geplant.

Anmeldung

Der SommerLeseClub startet mit Anmeldung und Ausleihe am Montag, 20. Juni. Die Anmeldung

kann über www.duesseldorf.de/stadtbuechereien oder vor Ort in den Büchereien erfolgen. Zur Teilnahme ist lediglich eine eigene Bibliothekskarte erforderlich, die in allen Stadtbüchereien ausgestellt werden kann. Für Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr ist die Bibliothekskarte kostenfrei. Der SommerLeseClub endet am 22. August 2022.

Der SommerLeseClub wird durch den Freundeskreis der Stadtbüchereien Düsseldorf e.V. in der Höhe von 15.000 Euro und durch die BürgerStifung Düsseldorf in einer Höhe von 20.000 Euro gefördert.

Hintergrund Mehr als ein Drittel aller Kundinnen und Kunden der Stadtbüchereien Düsseldorf sind Kinder und Jugendliche. Die Attraktivität des SommerLeseClubs für die Teilnehmenden wird maßgeblich vom speziellen Buchangebot hervorgerufen, das die Stadtbüchereien hochaktuell und exklusiv für den SLC zusammenstellen. Außerdem lieben die Kinder das "Clubfeeling", das auch langfristig eine engere Bindung zur Bibliothek erzeugt und somit hilft, den "Leseknick" in der Altersstatistik abzufangen. Auch viele Eltern und Großeltern haben in den letzten Jahren einen Lese-Motivationsschub bekommen, weil sie am SommerLeseClub teilnehmen konnten und ihren Kindern in nichts nachstehen wollten.