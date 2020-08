Zum ersten Mal in Neuss

Sperlichs Riesenspielpark, mit ABSTAND! der beste Hüpfburgenpark in Neuss kommt vom 5.September bis zum 20.September, wochentags von 14 Uhr bis 19 Uhr und an den Wochenenden und Feiertags von 11 Uhr bis 18 Uhr zu Euch.

Wir bringen tolle Attraktionen für Euch mit.

Spielen, Hüpfen, Toben nach Herzenslust, all das ist hier zum kleinen Eintrittspreis möglich. Natürlich haben wir auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Eine kleine Bitte haben wir noch vorab: wir tun alles für Eure Sicherheit und Gesundheit, bitte macht mit und haltet Euch an die Hygieneregeln. DANKE