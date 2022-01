Nach dem großen Premierenerfolg im Sommer letzten Jahres geht das Kindertanzstück KLAMOTTEN von Küppers & Konsorten jetzt in die zweite Runde. Am 13. März lädt das Theatermuseum Düsseldorf Kinder ab fünf Jahren und ihre Begleitung zur nächsten Vorstellung ein.

Strümpfe, Hosen und Kleider in Hülle und Fülle, Designerstücke, quietschrote Hemden und altmodische Krawatten, gelbe, grüne, graue und bunte Farben und Muster, einfach Berge von Klamotten türmen sich dann auf der Bühne des Theatermuseums an der Jägerhofstraße 1. Und die drei Tänzerinnen Juliette Adrover, Moonjoo Kim und Kanako Minami haben alle Hände voll zu tun. Spielerisch setzen sie sich mit Klamottenbergen auseinander, stapeln diese oder stoßen sie ab, wickeln sich ein, sortieren, horten oder tauchen in die Massen von Textilien hinein – versuchen sie zu bändigen. Aber das ist gar nicht so einfach.

Für das Bühnenbild, bei dem ausschließlich Second-Hand-Materialien zum Einsatz kamen, zeichnet Anne Bentgens verantwortlich. Mit ihren textilen Objekten und untermalt von den elektronischen Klängen des Musikers Tobias Heide sowie dem Rattern einer Nähmaschine entsteht ein textiler Raum, in dem sich die Tänzerinnen bewegen. Der Eindruck von Masse und Überfülle ist während des gesamten Stückes präsent.

Massenware versus Klimaschutz



Initiiert wurde das Tanz- und Objekttheaterstück KLAMOTTEN von der Düsseldorfer Choreographin Claudia Küppers, die mit ihrem Team Küppers & Konsorten spielerisch, künstlerisch und mit einer guten Prise Humor die Themen „Textilverschwendung“ und „Massenware“ thematisiert. „Klamotten gibt es einfach viel zu viele! Und obwohl häufig von Klimaschutz und Nachhaltigkeit die Rede ist, sieht das Konsumverhalten gerade vieler junger Menschen oft ganz anders aus“, sagt Claudia Küppers und fügt hinzu: „Wir regen mit unserem Stück KLAMOTTEN zum Nachdenken und Schmunzeln an, machen Kinder auf das Problem aufmerksam – jedoch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger.“

Über die Künstler:innen



Bereits seit 2015 entwickelt das Team Küppers & Konsorten Tanztheater für junges Publikum. Dabei greifen die Künstler:innen aktuelle Themen aus dem Alltag von Kindern und Jugendlichen auf und setzen diese eingängig und leichtfüßig mit den Mitteln des Tanz- und Objekttheaters um.

Gelb und Blau, inspiriert von dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Leo Lionni, war für den NRW-Kulturförderpreis der NRW-Kulturförderung e.V. nominiert. Die Produktion ?Mädchenpink und Jungenblau?, die klassische Geschlechterzuschreibungen thematisiert, tourte erfolgreich durch NRW und Niedersachsen. In DASH und BALAZS tritt ein Tänzer spielerisch-tänzerisch in Interaktion mit einem Lernroboter. Die digitale Welt, die in den meisten Kinderzimmern schon längst angekommen ist, trifft hier auf eine der ältesten Ausdrucksformen der Menschheit: den Tanz.

Die Wiederaufnahme von KLAMOTTEN wird gefördert durch den Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von NEUSTART KULTUR.

Vom 7. bis 14. März bietet das Theatermuseum weitere Vorstellungen speziell für Grundschulklassen an.

KLAMOTTEN – Über den Umgang mit Textil

Tanz- und Objekttheater für alle ab fünf Jahren

Veranstaltungsort:

Theatermuseum Düsseldorf, Jägerhofstraße 1, 40479 Düsseldorf

unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung.

Für die Schulvorstellungen gelten die Regelungen des jeweiligen Schulbetriebs.

Vorstellungen:

Sonntag, 13. März, 15 Uhr

Information und Kartenreservierung:

E-Mail: kasse_theatermuseum@duesseldorf.de

Tel. 0211/89-96130

Tickets: Kinder: 8 Euro, Erwachsene: 10 Euro

Schulvorstellungen:

Montag, 7. März, 10 Uhr

Mittwoch, 9. März, 9.30 Uhr und 11.30 Uhr

Donnerstag, 10. März, 10 Uhr

Montag, 14. März, 10 Uhr

Buchung der Schulvorstellungen:

Claudia Küppers

kueppers.claudia@t-online.de

Tel.: 0173 / 321 55 76

Förderer:

Die Produktion wurde gefördert durch:

Kulturamt der Landeshauptstadt Düsseldorf / NRW Landesbüro freie Darstellende Künste / Ministerium für Kultur und Wissenschaft / Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von NEUSTART KULTUR / Stiftung van Meeteren / MoveArts e.V.

In Kooperation mit dem Theatermuseum Düsseldorf / mit freundlicher Unterstützung des Caritasverband Düsseldorf e.V.

Besetzung/Credits:

Konzept/Choreographie: Claudia Küppers

Tanz/Choreographie: Juliette Adrover, Moonjoo Kim, Kanako Minami

Kostümbild/textile Objekte: Anne Bentgens

Musik/Sounddesign: Tobias Heide

Fotos: Alexander Sucrow

Graphik-Design: Kreativfeld

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Kirstin von Schlabrendorf-Engelbracht

info@pressedienst-duesseldorf.de

Tel.: 0156 / 78 65 95 47