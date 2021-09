Die „Nacht Der Gitarren“ versammelt vier Gitarrenmagier aus vier Ländern für eine Festivaltour durch Deutschland und die Niederlande. In entspannter Atmosphäre zelebrieren sie die hohe Kunst des Gitarrenspiels – mal als Solo-Performance, mal im kongenialen Zusammenwirken, stets getragen von hoher gegenseitiger Wertschätzung.

Diesmal nehmen teil:

LULO REINHARDT (Deutschland) gehört zu den wichtigsten Stimmen des Gipsy-Jazz. Seine Energie und Spielfreude gelten als einzigartig. Mit seinem Mix aus Latin, Swing und Weltmusik begeistert er seit Jahren das Publikum auf internationalen Bühnen. Der in Koblenz geborene Lulo Reinhardt stammt aus der berühmten Reinhardt Familie.

Gitarre spielen lernte er mit fünf Jahren bei seinem Vater, einem Cousin des in den sechziger Jahren als „neuer Paganini“ gefeierten Geigers Schnuckenack Reinhardt und Bruder von Daweli, der im Schnuckenack-Reinhardt-Quintett die Gitarre spielte.

ALEXANDR MISKO (Russland) Der junge Russe ist der neue Star der „Fingerstyle“-Gitarrenkunst. Das Ausnahmetalent wurde Acoustic Guitarist Of The Year bei der MusicRadar United Kingdom Guitar Show 2018. Mit millionenfachen YouTube-Klicks und überschwenglichen Reaktionen von Musikern, Fachpresse und Publikum ist er mit seinen 21 Jahren bereits jetzt im Gitarren-Olymp angekommen.

Alexandr Misko, der international auftritt, hat bisher vier CDs herausgebracht und schon mit zahlreichen „Fingerstyle“-Legenden wie Jon Gomm, Luca Stricagnoli (auch schon bei der NDG Show dabei), sowie Thomas Leeb zusammengespielt.

STEPHANIE JONES (Australien) Liebe auf den ersten Ton. Die junge Gitarristin aus Australien, die derzeit in Deutschland wohnt, hat bereits in ihrer Kindheit mehrere Instrumente erlernt. Aber erst mit der Gitarre war es Liebe auf den ersten Blick (oder besser: auf den ersten Ton?).

Stephanie hat in ihrem jungen Alter bereits mehrere internationale Konzerttourneen gespielt und brilliert auch als erfolgreiche Kammermusikerin u. a. mit dem Weimar Guitar Quartet. Ihr künstlerisches Schaffen ist in bisher zwei Alben dokumentiert.

Sie hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen internationaler Wettbewerbe gewonnen, darunter erste Preise beim Hannabach-Wettbewerb, beim Uppsala International Guitar Festival und als "Virtuoso of the Year" der Fine Music Network Competition.

ELEONORA STRINO (Italien) Die in Neapel geborene Gitarrenvirtuosin wuchs in einem Künstlerhaushalt auf: Ihr Vater und ihre Schwester waren Maler, aber Eleonora fühlte sich zur Musik hingezogen. Schnell wusste sie, dass sie Jazzgitarristin werden wollte. Sie studierte am Konseratorium von Neapel und am Konservatorium von Amsterdam. Ihre berufliche Laufbahn begann sie als erste Gitarre im Orchester des italienischen Komponisten Roberto De Simone. Inwischen spielt sie auf zahlreichen internationalen Festivals. Eleonora ist auch als Komponistin und Arrangeurin tätig. Im Oktober 2019 gewann sie beim internationalen Wettbewerb "Johnny Radacanu" (Rumänien) mit ihrem Lied "Senza e Ce Sta' den Preis für die beste Komposition.

Die 5. „Nacht der Gitarren“-Tournee startet am Freitag, dem 15. Oktober 2021, im baden-württembergischen Remchingen. Bis Mitte November folgen zahlreiche weitere Auftritte.

Alle Termine im Überblick:

15.10.2021 DE-Remchingen, Kulturhalle

16.10.2021 DE-Reutlingen, Franz.K

18.10.2021 DE-Augsburg, Spectrum

19.10.2021 DE-Koblenz, Café Hahn

20.10.2021 DE-Köln, Kulturkirche

21.10.2021 DE-Bochum, Christuskirche

22.10.2021 NL-Hoofddorp, De Duycker

23.10.2021 NL-Tilburg, Theaters Tilburg

24.10.2021 NL-Hoorn, Oosterkerk TBC

26.10.2021 DE-Jena, Friedenskirche

27.10.2021 DE-Dresden, Ostra Dome

28.10.2021 DE-Celle, CD Kaserne

29.10.2021 DE-Flensburg, Kühlhaus

30.10.2021 DE-Fehmarn, TBA

31.10.2021 DE-Kassel, Schlachthof

03.11.2021 DE-Bonn, Harmonie

04.11.2021 DE-Rüsselsheim, Das Rind

06.11.2021 DE-Lahr/Schwarzwald, Parktheater

07.11.2021 DE-Fulda, Kulturkeller

10.11.2021 DE-Neustadt an der Weinstraße, ROXY - Kino

11.11.2021 DE-Hamburg, Laeiszhalle

12.11.2021 DE-Potsdam, Lindenpark

13.11.2021 DE-Schwerin, Speicher

14.11.2021 DE-Schwerin, Speicher

Hintergrund:

Zu jeder Tour präsentiert die „Nacht Der Gitarren“ neue Gitarrenkünstler, die an diesem sehr speziellen Abend die Virtuosität und Vielfalt innerhalb der Akustikgitarrenwelt herausstellen.

Ins Leben gerufen wurde das Event 1995 von dem Gitarristen Brian Gore in einem Waschsalon in Kalifornien. Seitdem tourt es erfolgreich durch Nordamerika und nun bereits zum 5. Mal unter dem Namen „Nacht der Gitarren“ in Europa.

Weitere Informationen unter:

www.nachtdergitarren.com

Foto 1: Eleonora Strino, photo by Alessandro Priola

Foto 2: Alexandr Misko, photo by Janet Mami Takayama

Foto 3: Stephanie Jones, photo by Dale Chynoweth

Foto 4: Lulo Reinhardt, photo by Klefisch Schikowski Fotografie