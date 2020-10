Das soziale Leben ist immer noch und schon wieder lmitiert: Restaurants sind nur zum Takeaway geöffnet, öffentliche Veranstaltungen sind gänzlich untersagt und soziale Kontakte nur sehr eingeschränkt möglich. Während viele Schulen und Universitäten weiterhin nach Lösungsansätzen suchen und Chaos in vielen Klassenräumen herrscht, sind auch private Bildungsinstitute mit der Situation konfrontiert.

Die Fachakademie für Jugendcoaching „wolkig bis heiter“ bildet seit 2017 Kinder- und Jugendcoaches wissenschaftlich und praxisorienientiert aus und beschäftigt für die Ausbildung 12 renommierte Dozenten und Dozentinnen. Das Konzept der Ausbildung basiert auf dem interaktiven Aufbau der Seminare und der aktiven Mitarbeit der Teilnehmenden. Das in Düsseldorf ansässige Institut reagierte schnell auf die sich wandelnden Umstände:

Innerhalb von nur drei Monaten implementierte das Team um Gründerin Bethina Altschul ein vollständiges Live-Setup. Seit April konnten sämtliche Seminare gleichzeitig Online und Vorort stattfinden. Dadurch wird die Anzahl der Personen in den Seminarräumen reduziert, während eine volle Teilnehmerzahl gewährleistet wird. Das Video-Setup erfordert einiges an Kreativität. Bethina Altschul: „Corona gefährdete den Ausbildungsplan für 2020. Im Frühjahr hatten wir bereits über ein Dutzend Bewerber*innen für den aktuellen Kurs. Bei den derzeitigen Regelungen hätten wir keine passenden Seminarräume gehabt. Wir mussten uns also schnell ein Konzept überlegen, bei dem Teilnehmende – egal ob online oder Vorort– gleichwertig mit in die Ausbildung integriert werden können. Das Ganze muss auch noch live gestreamt werden. Der oder die Dozentin darf keine Ablenkung haben, muss aber gleichzeitig auf Feedback aller Teilnehmenden reagieren können.“

Das komplizierte Setup, bestehend aus zwei Kameras, zwei Bildschirmen und mehreren Mikrofonen funktionierte pünktlich zum Start der letzten Ausbilung im April under der aktuellen Ausbildung seit aAnfang Oktober. Synchronisiert über eine Software, können nun alle Teilnehmenden gleichwertig in die Seminare integriert werden. Hier zeigt sich der Vorteil von kleineren Institutionen. Kaum eine Schule konnte pünktlich zum Schulstart im september ein Corona-wirksames Konzept vorweisen: Fernunterricht wird durch den Datenschutz unmöglich, Masken stehen zur Debatte und Verhaltensregeln werden nicht immer befolgt.

Gleichzeitig gelang der Fachakademie für Jugendcoaching in kürzester Zeit, ein wirksames Konzept auf die Beine zu stellen. Im Oktober startete die zweite Ausbildung, wo das System seine Zukunftsfähigkeit unter Beweis stellen kann.

Die TÜV-zertifizierte Fachakademie ist ein anerkanntes Bildungsinstitut und bietet berufliche Aus- und Weiterbildungen zum „zertifizierten Kinder und Jugendcoach“ an. In 20 Seminartagen an Wochenenden durchlaufen AbsolventenInnen 18 Themenblöcke, spezialisiert auf den Umgang mit Heranwachsenden. Themen wie Cyberrmobbing, Lernstörungen und systemische Beratung bilden den Kern der Ausbildung. Gleichzeitig werden rechtliche Grundlagen behandelt und Gesprächsführung eingeübt. Optional werden die Zusatzmodule: „Progressive Muskelentspannung“ und Autogenes Training für Kinder“ nach nach §20 SGB V angeboten. Damit können nach dem Präventionsgesetz Kursangebote erstellt werden, die von den Krankenkassen der Teilnehmenden finanziert werden. Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Fachpersonen und interessierte Privatspersonen und Eltern.

