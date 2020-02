Die Ausstellung „Zwei Welten“ im Bürgerhaus Reisholz in Düsseldorf vom 28.02. - 24.04.2020 zeigt eine Werkschau der Künstlerin Liselotte Bombitzki.

Die Malerin Liselotte Bombitzki ist in zwei Welten zuhause, die in der Regel als getrennte gesehen werden. Sie fühlt sich im eher altmeisterlichen Genre der gegenständlichen, dem Fotorealismus nahen Welt ebenso zuhause wie in der freien, offenen Landschaft der Abstraktion. Mit ihrem „Tanz auf zwei Hochzeiten“ verweigert sich die Malerin der klassischen Klassifizierung und sie erlaubt sich, ihrem künstlerischen Antrieb grenzüberschreitend zu folgen.

Die Themen der realistischen Malerei reichen vom Portrait des sympathisch aus dem Stall schauenden Rasseschafs „Beatrix van Riestenboom“ über die Parabel des Flüchtlings in Not, der sich ans Kreuz Christi klammert bis zur ironisierten Frage, ob Männer im Haushalt putzen können. Ein paar kleinere Arbeiten aus dem Sommer 2019 stehen für die heiteren Seiten des Lebens, etwa die ungenierte Lust auf italienisches Eis.

Die andere künstlerische Leidenschaft der Malerin zeigt sich in einer Auswahl abstrakter Arbeiten auf Leinwand und Papier. Sie illustrieren das Fluide, Durchsichtige, auch das Überraschende des Malprozesses. So entscheidet sie meist erst nach Fertigstellung des Bildes, wo oben und wo unten ist. Die Dynamik gibt die Richtung an.

„Das Malen ist eine körperlich konzentrierte Aktivität, eine einmalige Setzung“, so Liselotte Bombitzki. „Im Malprozess habe ich keine Standfläche und keinen Fluchtpunkt. Ich male am Tisch, auf dem Boden und meistens gleichzeitig an verschiedenen Bildern.“ Papier und Leinwand werden zum Resonanzkörper für das Sichtbare und Unsichtbare.

Liselotte Bombitzki studiert im 7. Fachsemester Malerei an der Hochschule der Bildenden Künste Essen Kupferdreh, sie lebte in Berlin, New York, aktuell in Duisburg und Minden.