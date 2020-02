Die erste Anmeldephase für das Schuljahr 2020/2021 an den weiterführenden Schulen in Düsseldorf ist beendet.

Von Michael Frisch

Für alle Schüler, die an der gewünschten Schule nicht aufgenommen werden können, hat die Landeshauptstadt Düsseldorf einen zweiten Anmeldeblock eingerichtet. Am Dienstag, 10. März, 10 bis 13 Uhr und 16 bis 19 Uhr, am Mittwoch, 11. März, 10 bis 13 Uhr und 16 bis 19 Uhr, sowie am Donnerstag, 12. März, 10 bis 13 Uhr werden Anmeldungen an den Schulen, die noch freie Plätze haben, entgegen genommen.

Auch Eltern, die ihr Kind bisher nicht an einer weiterführenden Schule angemeldet haben, sollten die oben genannten Zeiten für ihre Anmeldung nutzen. Informationen über die Schulen enthält die Broschüre "Wohin nach der Grundschule" für das Schuljahr 2020/2021, die unter:

www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt40/PDF/A-Z/2018-10

17_Wohin_nach_der_Grundschule_2019_20_neu_web_bf.pdf herunter geladen werden kann.

Ein Verzeichnis der Schulen ist zu finden unter:

www.duesseldorf.de/schulen/themen-von-a-z/schulen-in-duesseldorf.html