CORONA...

ist noch lange nicht vorbei!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Wenn auch viele Menschen...so tun und handeln, als wenn es so wäre!



hochgeladen von Bruni Rentzing

Entsetzt bin ich aber über einige...

die sich in - für mich gesehen - Menschenverachtender Form über die belustigen, die auf Facebook über echte Schicksale berichten! Da wird geschrieben, dass sie jetzt gerne Cola und Popkorn hätten, um das (die Tatsachenberichte von Angehörigen, die von echten mehr oder weniger gut ausgegangenen Coronafällen berichtet haben) alles "ertragen" zu können! Und das mit lachenden Smilies untermalt... :-(((

hochgeladen von Bruni Rentzing

Für diese "Individuen"...

scheint CORONA gar nicht zu existieren und die - zu Recht - besorgten Menschen werden in ihren Augen als "Spinner" angesehen, für die man allenfalls ein mildes Lächeln aufbringen kann! Diese "Menschen" lehnen sich dann wie im Kino zurück und "betrachten" das alles auf ihre eigene Art und Weise!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Verstehe das, wer will...

ich kann diese Menschen nicht verstehen und werde mich zu derartigen Äußerungen auch nicht mehr zu Wort melden; denn diese "Aufmerksamkeit"

haben sie nicht verdient!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Mich würde interessieren...

wie meine Freunde und Leser das alles so sehen?!?

Also, bitte in den Kommentaren dazu Stellung nehmen; ich bin gespannt!